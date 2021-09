Ého.Link lève 2 millions d’euros

Ého.Link lève 2 millions d’euros

septembre 2021 par Marc Jacob

Après avoir été à la tête de l’équipe managériale de la R&D de 9Cegetel et SFR pendant 10 ans, les fondateurs ont créé Ého.Link en 2016 à Marseille pour répondre aux besoins de cybersécurité des TPE/PME et accompagner tous les acteurs de l’entreprise dans une utilisation responsable et sécurisée d’Internet. L’application Ého.Network analyse 100 % des flux entrants et sortants entre le réseau privé et Internet. Composée d’une Box et d’un service SaaS, cette solution permet au dirigeant ou à l’administrateur réseau de comprendre l’activité du réseau, de piloter sa politique de sécurité informatique en toute simplicité et de respecter la loi. Fort de ce positionnement unique, Ého.Link offre aux TPE et PME une solution de nouvelle génération qui prend en compte les droits et devoirs des employeurs et des collaborateurs.

À travers cette levée de fonds, Ého.Link compte désormais constituer un réseau de vente indirecte en tissant des alliances avec des acteurs complémentaires dans toute l’Europe : intégrateurs, revendeurs, bureauticien, grossistes et opérateurs. De plus, Ého.Link va continuer d’investir pour renforcer ses équipes R&D et commerciales et lancer sa stratégie marketing pour soutenir ses ventes.