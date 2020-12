Dynatrace reconnue leader dans le rapport sur l’Intelligence Artificielle pour les Opérations IT (AIOps) de Forrester

décembre 2020 par Marc Jacob

Dynatrace est reconnue comme Leader dans l’édition 2020 du rapport « The Forrester Wave™ : Artificial Intelligence for IT Operations ». Forrester a évalué onze entreprises, selon trente-trois critères, et a attribué à Dynatrace la note la plus élevée dans la catégorie Current Offering. Dynatrace a par ailleurs obtenu le meilleur score possible sur seize critères d’évaluation, incluant le monitoring des microservices et des conteneurs, le monitoring des transactions, la capture de traces distribuées, le monitoring de l’expérience client (CX), l’expérience utilisateurs sur mobile, le monitoring des applications, les analyses intelligentes, et le côté visionnaire du produit.

Le rapport de Forrester souligne que « la complexité des systèmes IT a augmenté de manière exponentielle au cours des dernières années. Les équipes en charge de l’infrastructure et de l’exploitation - qui n’ont ni les compétences, ni les processus, ni les outils adaptés - se débattent donc pour obtenir une visibilité complète sur les services digitaux qu’elles fournissent à leurs clients. (…) Tandis que les technologies de monitoring traditionnelles deviennent obsolètes et inefficaces, la supériorité des éditeurs se joue désormais sur leur capacité à fournir des analyses et une automatisation poussées. » Forrester conseille ainsi de rechercher des solutions d’AIOps qui favorisent la collaboration entre les équipes à travers la corrélation des données, et qui fournissent un monitoring approfondi et de bout-en-bout de l’expérience digitale, capables de s’intégrer en toute transparence à l’entière chaîne des outils ITOM.

Selon l’évaluation de Forrester, « L’approche AIOps de Dynatrace consiste à fournir une plateforme de software intelligence qui, au-delà du monitoring de l’infrastructure et des applications, inclut des indicateurs de performance exhaustifs sur l’expérience utilisateur et les résultats business. Grâce à des analyses approfondies des transactions digitales de bout-en-bout, Dynatrace permet d’identifier facilement toutes les étapes du parcours utilisateur. Les fonctionnalités d’intelligence artificielle de Davis lui permettent de fournir un reporting granulaire en temps réel des indicateurs métiers et IT, avec des données exploitables par les différentes parties prenantes. En fournissant une cartographie des dépendances intuitive et ininterrompue, Dynatrace permet aux utilisateurs d’avoir une vue cohérente de l’ensemble des services. Dynatrace a massivement investi dans la simplicité d’utilisation de sa solution et la flexibilité de son interface utilisateur, de sorte que chaque utilisateur puisse explorer les problèmes de performance dans leur contexte. »