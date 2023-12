Dynatrace obtient la Compétence AWS Security

décembre 2023 par Marc Jacob

Dynatrace a obtenu la Compétence Amazon Web Services (AWS) Security. Cette compétence atteste de la capacité de Dynatrace à aider ses clients à résoudre proactivement les vulnérabilités et à se protéger contre les menaces sur l’ensemble de leurs environnements AWS. Les fonctionnalités de sécurité applicative de la plateforme Dynatrace® incluent : des analyses de vulnérabilités au runtime, qui permettent de détecter en temps réel et de prioriser les vulnérabilités représentant un risque important dans les environnements de production ; une protection des applications au runtime, qui détecte et bloque les attaques contre les applications comme les injections SQL, les injections de commandes et les attaques JNDI ; des analyses de sécurité, qui permettent de traquer et de détecter les menaces en temps réel, et de répondre aux incidents. Ces fonctionnalités, combinées à l’IA Davis® et aux capacités étendues d’automatisation de la plateforme Dynatrace, permettent aux clients de réduire les risques de manière proactive et d’automatiser les mesures de correction, afin de pouvoir innover en toute confiance.

L’obtention de la Compétence AWS Security s’inscrit dans la continuité de la relation de Dynatrace avec AWS, comme en témoignent ses certifications AWS Competency existantes, telles que AWS Cloud Operations Competency, AWS Government Competency, AWS Migration and Modernization Competency, AWS Machine Learning in Applied AI Competency, AWS Container Competency, et AWS DevOps Competency.

AWS offre aux organisations, des startups jusqu’aux grandes entreprises mondiales, des solutions évolutives, flexibles et rentables. AWS a créé le pour promouvoir une intégration et un déploiement transparents de ces solutions, et aider les clients à identifier les Partenaires AWS possédant une expérience et une expertise éprouvées. La Compétence AWS Security permet ainsi aux clients de sélectionner des membres certifiés du réseau de partenaires AWS (APN – AWS Partner Network), dont la technologie aide les organisations à adopter, développer et déployer des solutions complexes de sécurité sur AWS. Les partenaires dotés de la Compétence AWS Security possèdent une expertise technique approfondie en matière de sécurité sur AWS et ont démontré leur capacité à sécuriser les environnements cloud de leurs clients grâce à leurs logiciels et leur offre de services.