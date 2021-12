Dynatrace obtient la Compétence Migration et Modernisation d’AWS

décembre 2021 par Marc Jacob

Dynatrace obtient le statut de « Migration and Modernization Competency » (Compétence de Migration et de Modernisation) d’Amazon Web Service pour les Partenaires AWS. Ce titre valide à la fois la maîtrise technique et le succès éprouvé de Dynatrace auprès des grandes entreprises mondiales, pour simplifier et accélérer les processus de modernisation et de migration de leurs applications, en tirant parti de l’automatisation et de l’intelligence.

En obtenant cette compétence, Dynatrace se distingue en tant que Partenaire AWS, forte d’une expertise approfondie dans l’accompagnement des clients pour l’adoption du cloud et la transformation des applications, mais aussi l’amélioration générale de leurs performances, leur agilité, et leur capacité d’évolution et d’adaptation. Dynatrace démontre ainsi une fois de plus son expertise en matière d’observabilité dans le cloud, ainsi que sa collaboration étendue avec AWS, au travers notamment de :

• Compétences AWS complémentaires, notamment les compétences récemment obtenues Machine Learning in Applied AI et Government, qui font de Dynatrace le seul fournisseur d’observabilité dans l’écosystème de partenaires AWS à avoir obtenu les trois compétences.

• Un support complet pour l’ensemble des 100+ services AWS, y compris les derniers services serverless et de gestion de conteneurs, qui fournissent aux clients des données précises sur leurs environnements AWS et multicloud, pour accélérer leur adoption du cloud et optimiser leur modernisation.