Dynatrace obtient la Compétence Administration d’AWS

juillet 2021 par Marc Jacob

Dynatrace annonce avoir obtenu le statut de « Government Competency » (Compétence Administration) d’Amazon Web Service (AWS). Cette reconnaissance reflète le succès éprouvé et l’expérience approfondie de Dynatrace dans l’accompagnement des agences civiles, des communautés d’intelligence et de défense nationales, ainsi que des organismes gouvernementaux régionaux et locaux à travers le monde, pour l’atteinte de leurs objectifs de mission, l’augmentation de leur efficacité et l’accélération de leur innovation sur AWS.

L’augmentation soudaine de la demande en matière de services essentiels, générée par la pandémie, a accéléré la transformation digitale à tous les niveaux de l’administration publique. Selon Gartner, d’ici 2025, plus de 50% des organismes gouvernementaux auront modernisé leurs applications critiques legacy pour gagner en résilience et en agilité[1]. La plateforme de Software Intelligence Dynatrace®, certifiée par le FedRAMP (un standard de sécurité pour les services cloud, fourni par un programme gouvernemental américain) combine l’observabilité la plus large du marché avec la puissance de l’AIOps et de l’automatisation, pour donner aux organismes publics les moyens de maximiser leurs ressources et d’atteindre leurs objectifs de transformation, tout en garantissant la sécurité et la fiabilité de leurs opérations.