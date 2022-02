Dynatrace lance son programme de partenariat DevSecOps Automation

février 2022 par Marc Jacob

Le programme simplifie également l’accès à plus d’une dizaine de solutions de premier plan aux équipes DevSecOps, telles que Bitbucket, Azure DevOps, GitLab, Gremlin, Jira Software LaunchDarkly, OpsGenie, PagerDuty, Slack, Snyk, Tricentis NeoLoad, and xMatters (an Everbridge company). En quelques clics, les équipes peuvent combiner ces solutions avec Dynatrace, et ainsi tirer parti de l’observabilité complète et approfondie, de la sécurité applicative au runtime et des fonctionnalités avancées d’AIOps offertes par la plateforme. Cela permet de réduire les efforts manuels liés à la gestion des toolchains complexes, et d’augmenter les capacités et la qualité de production, grâce à des analyses assistées par IA et une automatisation continue tout au long du cycle de développement logiciel.

Les intégrations seront disponibles sur le Hub Dynatrace®, qui est accessible aux clients via la plateforme Dynatrace, dans les 90 jours suivant cette annonce.