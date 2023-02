Dynatrace lance AutomationEngine

février 2023 par Marc Jacob

Dynatrace annonce le lancement de AutomationEngine. Cette nouvelle technologie de la plateforme Dynatrace® est dotéed’une interface intuitive et d’un ensemble d’outils no-code et low-code. Elle tire parti de l’IA causale Davis® pour permettre aux équipes d’étendre l’automatisation axée sur les réponses à des workflows BizDevSecOps illimités. Par exemple :

• Correction automatisée et livraison progressive pour une évaluation en continu du logiciel en fonction d’objectifs de niveau de service (SLO) spécifiques et mesurables.

• Acheminement automatisé des vulnérabilités découvertes par Dynatrace® Application Security vers les bonnes personnes, et réduction des faux positifs pour garantir une action rapide.

• Prévision des besoins futurs en matière d’infrastructure cloud et de ressources de calculs, et automatisation des provisionnements pour offrir une meilleure expérience client.

AutomationEngine de Dynatrace® est conçu pour fournir une automatisation axée sur les réponses, qui permet aux organisations d’opérer plus efficacement dans le cloud, d’innover plus rapidement et de manière plus sécurisée, et de s’assurer de l’amélioration constante de leurs résultats business.

Dynatrace® AutomationEngine sera disponible dans les 90 jours suivant cette annonce.