Dynatrace lance AppEngine

février 2023 par Marc Jacob

Dynatrace annonce le lancement de AppEngine. Cette nouvelle technologie de la plateforme Dynatrace® fournit aux clients et aux partenaires une approche low-code facile à utiliser, pour créer des applications data-driven sur-mesure, conformes et intelligentes pour leurs équipes IT, de développement, de sécurité et business. Ces apps personnalisées peuvent répondre à un nombre illimité de cas d’usage BizDevSecOps, et lever le voile sur la richesse des connaissances disponibles au sein des écosystèmes cloud modernes.

Pour démontrer la puissance et la flexibilité d’AppEngine, Dynatrace a aussi dévoilé un ensemble de nouvelles applications qui couvrent plusieurs cas d’usage différents. Ces dernières, qui seront prochainement accessibles aux clients Dynatrace, incluent notamment :

• Smartscape Health View permet aux équipes de visualiser les signes vitaux de leurs applications, y compris leur posture en matière de sécurité. Elle montre aussi la capacité d’AppEngine à extraire des informations tangibles à partir des données, via un processus d’enrichissement, de visualisation et d’analyse.

• Site Reliability Guardian aide les équipes à maintenir proactivement leurs objectifs de niveau de service (SLO) en automatisant les étapes de contrôle de qualité et de sécurité. Elle illustre également la façon dont les apps créées avec AppEngine nourrissent l’automatisation axée sur les réponses pour optimiser les opérations dans le Cloud.

• Carbon Impact permet aux équipes de comprendre et de réduire l’empreinte carbone de leurs écosystèmes hybrides et multicloud. Elle montre également comment AppEngine peut aider les équipes à mesurer et optimiser les indicateurs clés de performance (KPI) les plus critiques pour les dirigeants d’entreprises ou vis-à-vis des exigences réglementaires.

La plateforme Dynatrace consolide de manière unique les données d’observabilité, de sécurité et business, avec une cartographie complète du contexte et des dépendances. Ainsi les clients s’affranchissent des approches manuelles, comme le tagging pour connecter les données cloisonnées ou l’utilisation d’analytics imprécises de machine learning, sans compter les coûts opérationnels élevés des autres solutions. AppEngine exploite ces données et simplifie la création et l’intégration d’applications intelligentes, pour toutes les équipes au sein d’une organisation. Elle fournit une évolutivité automatique, une sécurité d’éxécution des applications, des connexions et des intégrations sécurisées à travers les écosystèmes hybrides et multicloud, ainsi qu’une prise en charge complète du cycle de vie, y compris des certifications de sécurité et de qualité. Ainsi, pour la première fois, n’importe quelle équipe dans une organisation peut exploiter une IA causale pour créer des applications et des intégrations intelligentes, pour des cas d’usage et des technologies spécifiques à leurs besoins business et à leurs stacks technologiques.

Selon un rapport de Gartner®, "les données sont cruciales pour une meilleure prise de décision, tant pour les équipes IT (DevOps, Infrastructure et Exploitation, SRE) que pour les autres équipes (par exemple, les équipes de Vente ou Marketing), ce qui fait évoluer le monitoring. Celui-ci devient un processus qui prend en compte les besoins en données et en analytics de plusieurs équipes, en plus de ceux de l’équipe Infrastructure et Exploitation traditionnelle. Cette tendance entraîne un usage accru des analytics, avec des tableaux de bord flexibles et des rapports pertinents."

Dynatrace AppEngine sera disponible dans les 90 jours suivant cette annonce.