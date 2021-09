Dynatrace étend son module Application Security à .NET

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Cette extension s’appuie sur la prise en charge existante par Dynatrace de Java, Node.js et Kubernetes. Davantage d’organisations peuvent ainsi tirer parti du module Application Security de Dynatrace®, pour accroître leur visibilité dans les environnements de production et de pré-production, prioriser les alertes automatiquement et en continu, éliminer les faux positifs, et fournir des réponses précises quant à l’origine, la nature et la gravité des vulnérabilités.

Ces améliorations seront disponibles sous 30 jours.