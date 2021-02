Dynatrace complète ses fonctionnalités de monitoring des infrastructures

février 2021 par Marc Jacob

Dynatrace complète ses capacités de monitoring des infrastructures qui incluent la recherche et l’analyse des logs issus des environnements Kubernetes et multicloud, ainsi que de la plupart des frameworks de log open source. Ces améliorations permettront aux équipes DevOps et SRE (Site Reliability Engineering) de rechercher, segmenter et analyser plus facilement l’historique de log et les logs en temps réel issus de n’importe quelle source, le tout de manière centralisée, sans avoir besoin d’intervention manuelle ni de recherche ciblée de log. Pour simplifier encore la complexité du cloud, Dynatrace® combine ces données de log avec celles provenant de l’observabilité approfondie et celles relatives à l’expérience utilisateur. Elle fournit ainsi des réponses pilotées par l’IA, incluant la root-cause, afin d’accélérer l’identification et la correction des problèmes, et apporter une valeur optimale au business.

Avec les approches de monitoring traditionnel, ou basé uniquement sur l’observabilité, ou encore « maison », les équipes digitales doivent cibler, capturer et interpréter leurs données. Mais compte tenu de l’explosion du volume, de la vélocité et la variété des données, les comprendre et agir en conséquence s’avère aujourd’hui bien plus difficile et chronophage que jamais auparavant. Dynatrace permet de relever ces défis, grâce à :

• Une ingestion et un stockage étendus des logs, y compris des logs issus des environnements Kubernetes et multicloud, d’Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure et Red Hat OpenShift, ainsi que de la plupart des frameworks de log open-source comme Fluentd et Logstash

• Un nouveau Dynatrace Log Viewer, qui inclut de puissantes fonctionnalités de filtrage afin de permettre aux équipes de chercher, analyser et segmenter les données de log en temps réel, ainsi que les historiques de log, issus de n’importe quelle source, en un lieu centralisé. Les équipes peuvent ainsi facilement explorer les logs à travers les environnements multicloud et les analyser dans le contexte de leur architecture.

• Dynatrace Smartscape®, qui cartographie en continu les données de log dans le cloud avec les données d’observabilité approfondie déjà collectées, reflétant ainsi les technologies et les dépendances dans les environnements multicloud, ainsi que les expériences des utilisateurs avec ces technologies.

• Davis®, le moteur d’IA de Dynatrace, qui fournit des réponses précises et en temps réel, en détectant les anomalies à partir des évènements de log et d’autres données, et identifie automatiquement la root cause des problèmes d’infrastructure, tels que des dégradations de services Kubernetes, ce qui permet aux équipes DevOps et SRE de consacrer plus de temps à l’innovation.