Dynatrace annonce un partenariat avec Microsoft

août 2023 par Marc Jacob

Dynatrace annonce un partenariat étendu d’engagement et de go-to-market (GTM) pluriannuel avec Microsoft. Cet accord étendu prévoit que les deux sociétés mettent en œuvre de nouvelles initiatives de mise sur le marché (GTM), notamment l’activation de ventes conjointes, des campagnes et événements, des webinaires, des ateliers de solutions clients et des laboratoires de mise en pratique. L’objectif est de répondre à la demande croissante de clients communs dans le monde entier pour la plateforme Dynatrace® sur Microsoft Azure afin d’accélérer la migration vers le cloud et les initiatives d’optimisation.

Cette annonce s’appuie sur le partenariat stratégique existant entre Dynatrace et Microsoft, qui offre aux clients les éléments suivants :

La plateforme Dynatrace est désormais disponible en tant que service natif Azure dans les régions du monde entier et facilement accessible aux clients de Microsoft via le portail Azure.

Les clients peuvent utiliser leur Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) pour acheter la plateforme Dynatrace via Azure Marketplace, ce qui simplifie la gestion des achats et des contrats.

Dynatrace supporte tous les Services Azure, y compris Azure Spring Cloud, Azure Kubernetes Service, Azure Cosmos DB, Azure Linux et Azure Functions, permettant aux clients de monitorer l’ensemble de leur environnement hybride et multicloud, incluant toutes les dépendances, en temps quasi réel.