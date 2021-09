Dynatrace annonce l’acquisition de SpectX

septembre 2021 par Marc Jacob

Dynatrace annonce l’acquisition de SpectX, société de parsing et d’analyses rapides de logs. Cela va permettre d’accélérer la convergence de l’observabilité et de la sécurité dans les environnements multicloud hybrides modernes.

Ces environnements sont caractérisés par des changements constants, et une augmentation exponentielle des données d’observabilité et de sécurité qui doivent être analysées en temps réel et dans leur contexte, pour permettre des opérations autonomes. Grâce à l’acquisition de SpectX, Dynatrace pourra étendre encore davantage les capacités d’observabilité et d’analyses de la sécurité des applications de sa plateforme de Software Intelligence.

Selon les projections de Statista, 79 zettaoctets de données – soit 79 billions de gigaoctets – seront créés en 2021. C’est deux fois le volume de données produit il y a deux ans. Et ce rythme de croissance devrait se maintenir dans les prochaines années. Pour analyser ces données en temps réel, et pour garantir les performances et la sécurité des environnements cloud et des applications qui s’y exécutent, il est indispensable aujourd’hui de combiner des analyses rapides et pilotées par IA, avec une automatisation avancée – en particulier pour les grandes organisations mondiales, leaders de leur marché.