Dropbox acquiert DocSend

mars 2021 par Marc Jacob

Dropbox, Inc. annonce l’acquisition de DocSend, une société de partage et d’analyse de documents sécurisés qui compte plus de 17 000 clients.

À mesure que le travail se fragmente, la collaboration efficace avec les parties externes semble davantage silotée et les résultats peuvent être plus difficiles à évaluer. DocSend apporte aux utilisateurs une meilleure visibilité sur le suivi des documents envoyés, en ajoutant une couche d’intelligence supplémentaire à la plateforme de contenu Dropbox. Par exemple, les équipes du service client et les créatifs qui utilisent déjà Dropbox pour organiser et collaborer à des présentations et des projets peuvent utiliser DocSend pour soumettre des propositions et suivre l’engagement, et HelloSign pour gérer les contrats et les factures. L’association de Dropbox, HelloSign et DocSend aidera les utilisateurs de tous les secteurs à gérer leurs flux de documents de bout en bout, de la conclusion des contrats à l’intégration des équipes, ce qui leur apportera un meilleur contrôle sur l’activité.

"Notre vocation est d’aider les start-ups à s’orienter dans leurs démarches de levées de fonds et à renforcer l’autonomie des entrepreneurs dans la poursuite de leurs projets, en leur apportant plus de visibilité et de contrôle lors de leurs présentations. Au fil de notre croissance, nous avons réalisé que la possibilité de partager du contenu en toute sécurité et d’interagir avec des documents après leur envoi, offre des avantages décisifs à différentes typologies de clients", a déclaré Russ Heddleston, co-fondateur et directeur général de DocSend. "En rejoignant Dropbox, nous pourrons accélérer notre développement, en partageant notre vision et nos savoir-faire aux centaines de millions de personnes à travers le monde qui font déjà confiance à Dropbox pour leurs contenus les plus stratégiques".

Selon les termes du contrat, Dropbox acquiert DocSend pour 165 millions de dollars en cash, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat et des conditions de clôture. L’acquisition définitive devrait être conclue au premier trimestre 2021 et devrait avoir un impact négligeable sur les résultats d’exploitation de 2021.