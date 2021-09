Données sensibles des entreprises : comment collaborer en toute sécurité ?

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Astrachain, expert dans la collaboration et la protection des données propose SPLIT, le premier coffre-fort collaboratif multi-cloud ou Safe-as-a-Service, un outil permettant de combiner collaboration efficace et sûreté des données.

A la sortie de la crise sanitaire, la priorité des entreprises est de renforcer leur efficacité opérationnelle dans un nouveau mode de travail hybride (présentiel et télétravail), alors que les risques cyber sur leurs données n’ont jamais été aussi élevés. La solution ne réside plus dans des murailles successives qui entourent les données mais dans l’adoption d’applications qui apportent à l’entreprise à la fois une collaboration simple et efficace – y compris avec ses clients et partenaires – et une sécurisation by design des données.

Les entreprises prennent progressivement conscience de la nécessité de protéger leurs données sensibles contre les cyberattaques. Mais cette protection doit accompagner et renforcer l’efficacité opérationnelle, et non la restreindre. Astrachain répond aux nouvelles attentes et besoins de son écosystème. C’est un fait, la sécurisation du stockage et des accès est la clé de voûte d’une politique efficace de protection des données sensibles. Astrachain utilise des technologies cloud-native, de blockchain privée et un chiffrement de pointe pour accompagner les entreprises à renforcer leur confidentialité et leur sécurité pour gagner en efficacité opérationnelle en toute sérénité.

D’un point de vue technique, la solution SPLIT s’appuie sur l’Omnicloud, une technologie créée par Astrachain qui permet de compresser, chiffrer, diviser et distribuer les fragments de données sur plusieurs clouds concomitamment. Ainsi, chaque cloud n’a accès qu’à une information parcellaire et chiffrée. Par ailleurs, la donnée peut être reconstituée avec des fragments manquants, assurant une haute disponibilité en plus de la sécurité.

Cette solution unique sur le marché, performante, très riche fonctionnellement et éprouvée, va permettre d’accompagner différents secteurs d’activité en quête de sûreté : Santé, Banque & assurance, Cabinets d’avocats, Experts-comptables, Gouvernement, etc. spécialement ceux soumis à des contraintes de confidentialité et à un besoin d’efficacité opérationnelle important.

Un outil au service de tous les corps de métier tels que ComEx, RH, Juridique, Finance pour travailler en toute confiance.

Cette première solution de pointe permet de collaborer de manière simple et sécurisée autour des documents sensibles ou confidentiels, en s’assurant que seules les personnes autorisées ont accès aux dossiers, tout en leur permettant de travailler de manière efficace.