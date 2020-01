Données personnelles : reprenez le contrôle !

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Guide de survie à l’attention de celles et ceux qui en ont assez d’être traqués

À l’occasion de la Journée européenne de la protection des données 2020 qui aura lieu le 28 janvier, Mailo, messagerie européenne alternative aux géants américains du Net, propose un kit de survie pour se prémunir du pillage de données et préserver son intimité.

Guide de survie : de bons réflexes à adopter

Il est possible aujourd’hui de mieux protéger sa vie privée et de maîtriser ses données.

Choisir des outils respectueux de la vie privée : préférez les navigateurs Firefox ou Brave, ainsi que des moteurs de recherche éthiques, comme Qwant ou DuckDuckGo. Optez pour des messageries non intrusives, comme Mailo.

Réduire la possibilité de collecte des données : votre mobile permet de vous suivre à la trace. N’hésitez pas à en explorer les paramètres pour restreindre le partage de données, la géolocalisation ou le suivi publicitaire.

Améliorer la sécurité : les mots de passe sont essentiels pour protéger sa vie privée. Variez-les en privilégiant les combinaisons complexes et activez la double authentification pour prévenir les pièges.

Respecter la vie privée de son entourage : mieux vaut prévenir que guérir. Sur les réseaux sociaux, évitez de publier des photos de vos amis sans leur consentement.

Faire valoir ses droits et s’engager : votre vie privée est un droit fondamental. En cas de violation présumée de vos droits, adressez-vous à la CNIL. Vous pouvez aussi soutenir des associations comme La Quadrature du Net, la Ligue des Droits de l’Homme ou Amnesty International.

Mailo, l’anti Gmail qui protège, vraiment, vos données

Avec plus de 700 000 utilisateurs, Mailo s’engage pour la protection de la vie privée des internautes. La messagerie française éthique respecte les données personnelles de ses utilisateurs et garantit qu’ils sont les seuls à lire leurs messages. Le contenu des échanges n’est à aucun moment utilisé pour établir un profil commercial monnayable et aucune porte dérobée n’est ouverte à quiconque. Cerise sur le gâteau, Mailo stocke les données sur des serveurs sécurisés en France.

Pour permettre aux internautes de passer à l’action, Mailo met à la disposition un outil de récupération automatique des messages de son ancienne boîte e-mail. Briser les chaînes des GAFA est enfin possible !