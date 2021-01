Données : les 3 tendances 2021 par Denodo

janvier 2021 par Olivier Tijou, Vice-Président Régional EMEA francophone et Russie, Denodo Vincent Fages, EMEA Product Management Director, Denodo et Raynald Bouchet, Western Europe, Africa & Russian Federation Alliances & Channels Director, Denodo

2020 fut une année pour le moins compliquée. Imprévisible, la pandémie et les périodes de confinement ont bousculé notre économie et renversé les perspectives de croissance de nombreuses entreprises. Beaucoup de projets data ont dû être gelés, ajournés ou reportés car ils reposaient sur de nouveaux socles logiciels complexes et trop coûteux pour être mis en place en cette période incertaine. En 2021, les projets qui seront financés seront ceux qui sont capables de prouver qu’ils ont un potentiel de valeur fort avant même les investissements. Les enseignements tirés de 2020 vont se traduire par plusieurs tendances qui auront un impact sur la conduite de la transformation dans les années à venir.

Agilité dans l’accès à la donnée

La pandémie a mis en évidence la nécessité d’accélérer la livraison de données utiles et fiables aux décideurs commerciaux. Les architectures analytiques conventionnelles peuvent prendre des semaines, voire des mois, pour réagir aux nouveaux types de demandes de données dans les environnements de données complexes actuels. C’est pourquoi de nombreuses entreprises se tournent vers des technologies d’intégration de données plus agiles, comme la virtualisation des données, qui peuvent raccourcir considérablement ces délais.

En 2021, cette tendance se consolidera sous la forme d’une stratégie data globale. De nombreuses entreprises mettront en œuvre des data fabric – un modèle architectural qui donne la priorité à l’agilité dans la livraison de données fiables en temps réel à l’entreprise. La virtualisation des données leur permettra de réaliser cela grâce à sa capacité à créer un modèle sémantique et exposer ce modèle sur la base de données qui ne sont pas organisées.

Souveraineté des données

La pandémie a renforcé la nécessité d’une indépendance face aux infrastructures, plates-formes ou des points d’accès à Internet autres qu’européens. La souveraineté des données va devenir un sujet de plus en plus critique à mesure que nous évoluons vers des architectures de plus en plus distribuées et hybrides. Il sera essentiel d’être en mesure d’interagir de façon sécurisée tout en garantissant la performance. La virtualisation des données répond à cette problématique car elle offre une grande flexibilité et permet à l’utilisateur de contrôler cet aspect de souveraineté

Des partenariats moins nombreux mais plus forts

En 2021, les entreprises verront leur nombre de fournisseurs de technologies et prestataires de services diminuer de façon drastique. Il en sera de même pour le pilotage des grands projets qui doit à présent s’opérer avec des équipes plus réduites devant faire face à des différences, notamment au niveau des solutions technologiques utilisées. De par sa capacité à faire avancer le business et les architectes de données dans la même direction, la virtualisation des données tiendra le rôle de « réconciliateur ». Les acteurs du logiciel comme les grandes entreprises devront s’adapter aux enjeux inhérents à cette crise inédite et solidifier leur chaine de valeur en déléguant mieux et davantage à leurs partenaires.