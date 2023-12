Domo publie son 11ème rapport annuel “Data Never Sleeps”

décembre 2023 par Domo

Domo a dévoilé sa 11e édition très attendue de “Data Never Sleeps”. Au cours de la dernière décennie, Domo a suivi l’utilisation des données dans le monde, révélant des augmentations remarquables de l’activité sur diverses plateformes en ligne, d’Instagram et X à Amazon, Venmo, et bien d’autres. L’infographie annuelle Data Never Sleeps offre un aperçu global de l’immense volume de données générées sur Internet chaque minute, montrant comment les données évoluent et changent constamment à mesure que de plus en plus de personnes interagissent avec les plateformes et les services numériques.

“Les résultats de cette année reflètent l’évolution constante et rapide du paysage numérique, qui n’a fait qu’augmenter avec la popularité rapide des modèles d’IA tels que ChatGPT”, a déclaré Josh James, fondateur et PDG de Domo. “Les données sont au cœur de tout ce que nous faisons, qu’il s’agisse d’une recherche rapide en ligne ou de l’envoi d’un e-mail, ou encore de la consultation des derniers titres de l’actualité sur le chemin du travail. Data Never Sleeps, qui en est à sa onzième édition, montre à quel point nous dépendons des données et leur impact sur notre vie quotidienne pendant l’une des 525 600 minutes que compte l’année.”

Voici quelques points forts du rapport "Data Never Sleeps 11.0" de cette année :

Le boom de l’IA : l’intelligence artificielle (IA) fait de grandes vagues dans le monde numérique. Les plateformes pilotées par l’IA telles que ChatGPT sont en train de remodeler notre façon de travailler, de communiquer et de créer, les utilisateurs soumettant 6 944 messages chaque minute. Les utilisateurs n’ont pas pour autant abandonné leurs habitudes en matière de moteur de recherche, puisque les recherches sur Google s’élèvent à plus de 6,3 millions par minute (contre 5,9 millions il y a un an).

Dominance du divertissement : Après une baisse de l’engagement l’année dernière, X (anciennement Twitter) voit aujourd’hui 360 000 messages d’utilisateurs par minute, contre 347 000 dans Data Never Sleeps 10.0. Les utilisateurs de Spotify écoutent 24 000 heures de musique en continu, dont 69 444 chansons de Taylor Swift. Les utilisateurs d’Instagram envoient plus de 694 000 bobines par message direct toutes les soixante secondes. Et le monde du streaming continue de dominer, puisque les téléspectateurs regardent collectivement plus de 40 ans de contenu en streaming chaque minute. À mesure que les plateformes en ligne gagnent en activité et en engagement, l’industrie du divertissement promet de ne plus jamais être la même.

Des transactions en pleine effervescence : Les dépenses numériques poursuivent leur vaste expansion. Le géant du commerce électronique Amazon enregistre plus de 455 000 dollars de ventes par minute et sur l’application de transactions numériques Venmo, les utilisateurs envoient 463 768 dollars de paiements par minute, soit une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente. Dans le secteur alimentaire, les clients de DoorDash passent des commandes d’une valeur totale de 122 785 dollars, soit une augmentation de 60 % par rapport à l’année dernière, ce qui témoigne de la dépendance accrue (et potentiellement de l’inflation) à l’égard de la nourriture et des services de livraison de nourriture à l’ère du numérique.

Défis en matière de cybersécurité : Cependant, l’intensification des activités numériques s’accompagne de menaces pour la cybersécurité. Les cybercriminels lancent 30 attaques DDoS chaque minute, ce qui souligne la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité en ligne solides pour protéger les particuliers et les entreprises.

Josh James, fondateur et PDG de Domo, conlut : "Les données constituent la trame de nos vies numériques, et notre rapport annuel Data Never Sleeps met en lumière certaines des données les plus significatives pour les entreprises comme pour les consommateurs."