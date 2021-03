Domino’s Pizza Enterprise améliore l’expérience de ses clients à travers le monde avec Snowflake

mars 2021 par Marc Jacob

Grâce à la plateforme de Snowflake, Domino’s Pizza Enterprise a pu créer une série de rapports et de tableaux de bord dynamiques qui répondent aux besoins des différents groupes, ce qui élimine les demandes ponctuelles et favorise l’efficacité. Les différentes équipes locales peuvent personnaliser leurs tableaux de bord et les analyses comparatives selon leurs besoins. Cela leur permet de prendre des décisions importantes pour soutenir au mieux leurs magasins et leurs clients. Pendant ce temps, l’équipe de Domino’s Pizza Enterprise peut également fournir aux dirigeants mondiaux de l’entreprise une visibilité sur chaque marché afin d’avoir une vue d’ensemble des performances de l’entreprise.

« Nous pouvons désormais exécuter des charges de travail plus intensives, fournir des données plus riches et permettre aux équipes de prendre des mesures plus immédiates », explique Michael Gillespie, Group Chief Digital and Technology Officer pour Domino’s Pizza Enterprise. « De plus, comme nous pouvons produire davantage avec moins d’efforts manuels, nous économisons beaucoup de temps et d’argent. Avec Snowflake, nous avons donc une meilleure collecte et un meilleur flux de données. Cela enrichit nos modèles et nous incite à approfondir la façon dont nous pouvons soutenir l’entreprise grâce à des informations sur les données pour une prise de décision plus intelligente. »

Domino’s Pizza Enterprise a également pu s’appuyer sur Snowflake pour déployer de nouvelles expériences numériques pour mieux fidéliser ses clients. Le Pizza Tracker de l’entreprise est un excellent exemple de l’utilisation de données réelles pour améliorer l’expérience client. Cette fonction en ligne permet aux clients d’être informés en temps réel de la progression de leurs commandes de pizzas. Le Pizza Tracker permet de partager les données collectées dans une interface graphique attrayante.

La protection des données clients étant une priorité absolue, Domino’s Pizza Enterprise s’appuie sur la gouvernance de la plateforme Snowflake pour s’assurer que tous les bons contrôles et processus sont en place pour capturer et distribuer les analyses de données à travers l’organisation.

Présente en France, Domino’s Pizza Enterprise est la plus grande chaîne de pizzerias en Australie. L’entreprise est aussi présente en Allemagne, Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas, au Luxembourg ainsi qu’en Nouvelle-Zélande et au Japon.