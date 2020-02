Dominique Loiselet est nommé Regional Vice President, Mainland Europe de Sungard AS

février 2020 par Marc Jacob

Avec plus de de 25 ans d’expérience dans le développement stratégique et commercial de leaders mondiaux de la cybersécurité et de la protection IT, Dominique Loiselet rejoint les équipes de Sungard AS afin d’accélérer la croissance de l’entreprise en Europe Continentale. Il aura pour mission de développer les solutions de continuité d’activité et de reprise après sinistre de Sungard AS, et notamment les offres d’hébergement partagé sur ses sites sécurisés situés en région parisienne.

Avant de rejoindre Sungard AS, Dominique Loiselet a occupé des fonctions de direction générale et commerciale chez plusieurs acteurs de l’IT et de la cybersécurité.

Dominique Loiselet, 56 ans, est diplômé de l’ECS Caen et possède un master en technologies de l’information de l’EPITA.

