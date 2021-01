Doit-on s’attendre à une augmentation des attaques sur les réseaux sociaux ?

janvier 2021 par William Culbert, Directeur EMEA Sud de BeyondTrust

Mercredi… Je ferais bien un petit tour sur Instagram, pas vous ? Mais sur l’ordinateur pro, est-ce une bonne idée ? Les URL de redirection vers le produit que me propose cette influenceuse sont-ils sûrs ? Ont-ils été vérifiés par le réseau social ?

William Culbert apporte sa 3e prédiction pour 2021, celle de l’augmentation des attaques sur les réseaux sociaux

Prédiction #3 : L’augmentation des attaques sur les réseaux sociaux

« Le risque le plus élevé pour une organisation est l’hyper-connectivité de chacun. Les utilisateurs sont la cible des cybercriminels. Bien que la formation à la sécurité soit indispensable, nous ne pouvons pas s’attendre à ce que tout le monde devienne un professionnel de la sécurité. Nos utilisateurs ont besoin d’être guidés, encouragés et même empêchés de se mettre en danger et de mettre en danger l’entreprise. »