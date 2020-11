DocuWare intègre la signature électronique de DocuSign

novembre 2020 par Marc Jacob

Face à l’augmentation du télétravail, DocuWare a décidé d’intégrer la signature électronique de DocuSign à ses services. DocuWare participe ainsi à la continuité des opérations et à l’amélioration de la productivité dans toute l’entreprise. DocuWare a choisi DocuSign en raison de sa flexibilité et des nombreuses fonctionnalités dont l’éditeur de signature électronique dispose. Par exemple, un ou plusieurs signataires et emplacements de signature peuvent être ajoutés à chaque document. Les signatures peuvent être traitées dans un ordre précis en fonction du workflow de l’entreprise, ou tout simplement chronologiquement. Des initiales peuvent également être insérées à plusieurs endroits d’un document. De plus, les coûts étant évolutifs, les clients de DocuWare peuvent opter pour un forfait adapté à leurs besoins.

DocuWare propose ce nouveau service dans le cadre de ses solutions dans le cloud. Des tarifs basés en fonction de l’utilisation sont disponibles pour les clients on-premise.

« Les signatures électroniques sont essentielles à la continuité des opérations, surtout lorsque la validation des documents papier n’est pas possible », explique Michael Berger, Président de DocuWare. Les clients de DocuWare utilisent actuellement des signatures électroniques pour les équipes comptables, juridiques et RH. Ainsi, les documents liés aux factures, au recrutement, aux contrats et à l’intégration des nouveaux employés peuvent être entièrement dématérialisés.

« Les contrats peuvent être immédiatement signés électroniquement et traités au sein d’un workflow dématérialisé, cela constitue une composante essentielle de la transformation numérique, et bénéficie à tous nos clients » conclut Michael Berger.

Conformément aux normes de sécurité les plus strictes, des options d’authentification à facteurs multiples sont proposées par DocuSign.

L’authentification peut s’effectuer par e-mail, code d’accès, téléphone, SMS ou questions à choix multiples.

DocuSign renforce les capacités de DocuWare en termes de signature électronique, une fonctionnalité lancée l’année dernière grâce à notre partenariat avec Validated ID.