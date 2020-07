DocuSign lance DocuSign Payments en France

juillet 2020 par Marc Jacob

DocuSign Payments permet ainsi à tout utilisateur DocuSign d’être payé rapidement, de manière simple et totalement sécurisée au moment de la signature d’un accord. Les paiements peuvent être effectués moyennant une carte bancaire, via Apple Pay, Google Pay ou par virement. Une fois le paiement approuvé, l’accord est complété et la preuve de paiement stockée sur DocuSign. DocuSign Payments permet ainsi d’éliminer non seulement les coûts mais aussi les retards et les risques de non-paiement liés à la facturation manuelle tout en offrant une meilleure expérience client. « Nous avons passé de nombreuses années au développement de cette solution. Nous pensons que cette stratégie apportera une valeur ajoutée significative à nos solutions, aux entreprises qui les emploient et aux millions d’utilisateurs DocuSign dans le monde. Grâce à l’intégration d’Apple Pay et Google Pay à cette solution de paiements, nos clients pourront ainsi signer et régler leurs accords en seulement deux clics, sur n’importe quel appareil et depuis preque n’importe où », déclare Olivier Pin, Directeur Général DocuSign France.

Un ensemble de fonctionnalités facilitant les règlements

DocuSign Payments facilite les règlements grâce à la prise en charge de nombreux moyens de paiement et un ensemble de fonctionnalités efficaces. La mise en place de la solution est rapide et ne nécessitant aucun code pour l’intégrer aux passerelles de paiement les plus populaires comme Stripe, Braintree et Authorize.net. Il est par ailleurs possible de conserver les méthodes de paiement du signataire en toute sécurité pour de futurs achats ou pour tout type de paiement récurrent.

De plus, DocuSign Payments propose un suivi automatisé des paiements. Il est ainsi possible d’ajouter des métadonnées aux accords DocuSign pour suivre les paiements au sein du tableau de bord des passerelles de paiement tout en sauvegardant la preuve dans les systèmes DocuSign. DocuSign Payments est par ailleurs conforme à la norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiements PCI.

De nouvelles fonctionnalités dans la Release 2 de DocuSign Agreement Cloud

En plus de Payments, la 2è Release 2020 de DocuSign Agreement Cloud proposera de nouvelles fonctionnalités telles que :

• DocuSign Gen pour Salesforce permet aux commerciaux de générer automatiquement des accords en quelques clics depuis Salesforce. La nouvelle version permet de générer des devis plus complexes (abonnements pluriannuels, devise en fonction de la région, etc.)

• DocuSign ID Verification vérifie automatiquement les documents d’identité délivrés par les gouvernements. Dans sa dernière mise à jour, DocuSign ID Verification permettra aux expéditeurs de vérifier manuellement l’identité du signataire si le document d’identité n’est pas reconnu automatiquement.

• DocuSign CLM (gestion du cycle de vie du contrat), qui aide les organisations à moderniser le cycle de vie de leurs contrats. Dans sa nouvelle version, DocuSign CLM permettra d’automatiser rapidement des Workflows permettant les approbations, le suivi des modifications, la signature et l’acheminement.