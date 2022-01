Doctolib acquiert Tanker

janvier 2022 par Marc Jacob

Doctolib et Tanker travaillent main dans la main depuis 2019

Depuis 2013, Doctolib a fait de la confidentialité des données sa priorité absolue : les investissements importants réalisés, les audits réguliers effectués par des entreprises indépendantes, les certifications obtenues et ses nombreux partenaires en témoignent.

C’est pourquoi en 2019, Doctolib s’est associé à Tanker pour chiffrer de bout en bout les données de santé de ses utilisateurs, avec l’ambition à terme de co-construire l’infrastructure de demain en matière de sécurité des données. Tanker a été fondé il y a 6 ans avec comme objectif principal de fournir une technologie de pointe garantissant un fort niveau de confidentialité pour les données sensibles. En chiffrant directement les données personnelles de santé depuis les appareils des utilisateurs, Tanker et Doctolib ont co-créé la première plateforme de chiffrement de bout en bout au monde dans le secteur de la e-santé.

Une nouvelle norme pour le secret médical en ligne

Ce rapprochement permettra à Doctolib d’investir dans les services de Tanker afin de déployer sa technologie à une plus grande échelle et d’accompagner le rapide développement de Doctolib : le chiffrement de bout en bout continuera d’être mis en œuvre dans tous les services développés par Doctolib afin de sécuriser les données personnelles de santé, tant pour les 300 000 personnels de santé que pour les 60 millions de patients qui utilisent les services de Doctolib en France, en Allemagne et en Italie.

Doctolib va pouvoir accélérer le rythme de l’innovation et a l’ambition d’aller à terme au-delà du chiffrement de bout en bout. Les nouvelles équipes de Doctolib investissent d’ores-et-déjà dans des technologies de pointe telles que les enclaves sécurisées et le chiffrement homomorphe, afin de créer de nouvelles fonctionnalités avancées et sécurisées pour les patients et le personnel de santé. L’objectif de Doctolib est simple : établir une nouvelle norme du secret médical en ligne.

Au-delà de ses investissements ayant pour but de mettre en place les plus hauts standards de sécurité pour ses utilisateurs, Doctolib s’engage à ce qu’il n’y ait aucune zone grise sur la confidentialité des données personnelles.

● Le modèle économique de Doctolib n’est pas fondé sur la monétisation des données ou sur l’affichage de publicités : il repose uniquement sur un abonnement payé par les personnels et les établissements de santé afin d’utiliser les logiciels que Doctolib développe.

● Les utilisateurs de Doctolib ont un contrôle total sur leurs données. Ils peuvent facilement gérer leurs paramètres de sécurité et Doctolib veille à ce qu’ils aient accès à leurs données personnelles à tout moment.