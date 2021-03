Docaposte remporte le marché d’hébergement du dossier pharmaceutique et des services associés lancé par l’Ordre National des Pharmaciens (CNOP)

mars 2021 par Marc Jacob

A l’issue d’une consultation d’une durée de sept mois, Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste, a remporté une seconde fois le marché de gestion de la plateforme d’hébergement du dossier pharmaceutique, élément central de l’écosystème du médicament et service de santé de dimension nationale. Pendant 10 ans, Docaposte va opérer pour le CNOP des solutions numériques de confiance intégrées et ouvertes répondant aux strictes exigences de sécurité de l’hébergement de données de santé.

Conçu à l’origine par et pour les pharmaciens afin de sécuriser la dispensation de médicaments auprès des patients, le dossier pharmaceutique s’est enrichi au fur et à mesure de services sécurisant la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique et favorisant la coordination entre les professionnels de santé. Le dossier pharmaceutique est devenu une plateforme numérique de services emblématique de la transformation digitale du secteur de la santé, en parfaite cohérence avec la politique publique et son axe de développement numérique. La solution bout en bout proposée par Docaposte repose sur une architecture sécurisée « by design », hébergée en France par Docaposte et à l’état de l’art technique. Cette solution, évolutive en termes fonctionnels, en capacité et en performance, est conçue pour répondre aux besoins des dix prochaines années des professionnels de santé et des acteurs de la chaîne du médicament, et ce, en parfaite conformité́ avec les réglementations.

La proposition de Docaposte se distingue également par la mise à disposition d’une équipe dédiée de plus de 40 personnes et disposant d’une forte connaissance métier, d’une agilité au quotidien et d’une infrastructure made in France de ses propres datacenters.

Concrètement, le marché consiste à :

• Héberger dans des infrastructures à l’état de l’art technologique et certifiées HDS (Hébergement de Données de Santé) les plus de 38 millions de dossiers pharmaceutiques (DP) de nos concitoyens,

• Garantir un maintien en condition opérationnelle 7j/7 24h/24 et en très haute disponibilité de tous les services associés : gestion des rappels de médicaments, ruptures d’approvisionnements, alertes sanitaires, dispensations de vaccins, etc.

• Assurer la conception, le développement ainsi que toutes les évolutions des services autour du dossier pharmaceutique : base de données médicamenteuse, annuaire centralisé, accès patients, interconnexion avec le DMP, etc.

Le dossier pharmaceutique en quelques chiffres :

Plus de 38 millions de dossiers pharmaceutiques actifs

99,9 % des pharmacies d’officines sont connectées au DP, soit 21 190 officines, et 19 % des pharmacies à usage intérieur, soit 500 pharmacies

199 laboratoires pharmaceutiques abonnés au DP (rappels, ruptures, alertes)

Près de 200 millions de requêtes mensuelles gérées.

La santé est une priorité stratégique de Docaposte. La société a obtenu la certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) en juin 2020. Cette certification renforce sa maîtrise des dispositifs d’hébergement de données de santé et complète la certification propre au dossier pharmaceutique. Docaposte a également joué un rôle majeur au sein de l’Alliance digitale contre le Covid-19 qui a permis le développement du site maladiecoronavirus.fr pour orienter les personnes pensant avoir été au contact du virus. Enfin, Docaposte a réalisé l’acquisition en 2019 d’iCanopée, éditeur spécialisé dans l’échange de données de santé.