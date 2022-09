Docaposte acquiert BoomkR spécialisée dans la cybersauvegarde

septembre 2022 par Marc Jacob

Docaposte acquiert BoomkR, start-up française qui propose une offre de cyber vigilance. Avec ce rachat, Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste et référent de la confiance numérique en France, élargit sa gamme de solutions de sécurité numérique et renforce sa position sur le marché des petites et moyennes entreprises.

Créée en 2021, BoomkR propose un ensemble de services et de produits de cybersécurité permettant de garantir aux entreprises une restauration rapide et sécurisée de leurs données après une attaque, quelles que soient les protections informatiques mises en place et en conservant leurs données en local.

Le cœur de l’offre repose sur une gamme de solutions de cybersauvegarde, notamment les offres TankR et WippR, développées et opérées par BoomkR. Rapides et faciles à installer sur place, les solutions BoomkR, qui respectent scrupuleusement les recommandations de l’ANSSI, sont pensées pour les TPE et PME, premières victimes de ces attaques qui ne cessent d’augmenter (selon les chiffres de la gendarmerie, les PME représentent 46 % et les TPE 21 % des entreprises ciblées par des rançongiciels en 2021).

Avec cette acquisition, Docaposte apporte une nouvelle brique cyber à son offre de confiance numérique. En premier lieu pensée pour le marché SMB, l’offre pourra également s’adresser aux marchés de l’assurance, de la santé et du secteur public, quatre secteurs stratégiques pour Docaposte.

Intégré à celui de la confiance numérique, le marché de la cybersécurité, devrait croître en France de 8 % par an jusqu’en 2024 selon l’ACN (Alliance pour la Confiance Numérique). La sécurité numérique, qui constitue l’un de ses sous marchés, est au centre de l’offre de Docaposte, notamment sur les segments les plus touchés : le contrôle d’accès, l’identification/authentification des personnes et le traçage/localisation.

En réponse aux entreprises qui considèrent que la perte de données fait partie de leurs risques majeurs en 2022 et impliquant la nécessité urgente de les maîtriser, la filiale numérique du groupe La Poste propose à ses clients des solutions de confiance qui répondent aux enjeux économiques, stratégiques et politiques de la sécurité et de la souveraineté numérique : identité numérique, signature et facture électroniques, archivage et coffre-fort numériques…

Docaposte accompagne ainsi la transition numérique de ses clients TPE-PME et petites collectivités en leur proposant des solutions packagées reposant sur ses savoir-faire technologiques facilement déployables et accessibles économiquement, et intégrant du conseil, de la formation et de l’accompagnement. Docaposte propose également des services cyber (logiciels, infra, conseil …).