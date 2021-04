Divulgation en ligne des données personnelles de 533 millions d’utilisateurs Facebook : réaction de Proofpoint

avril 2021 par Proofpoint

Des numéros de téléphone reliés aux profils Facebook de 533 millions utilisateurs ont été publiés en ligne gratuitement et illégalement. Cette fuite de données touche également plus de 19 millions de comptes liés à des utilisateurs Français. Ces données, qui avaient déjà été dérobées en 2019, ne ressurgissent que quelques années plus tard et soulèvent de nombreuses questions. Jacinta Tobin, vice-présidente de Cloudmark Operations chez Proofpoint, réagit et livre quelques conseils pour éviter les attaques ciblées sur téléphones mobiles.