Disponibilité de Rubrik Cloud Native Protection sur Google Cloud Marketplace

août 2022 par Marc Jacob

Avec Rubrik Cloud Native Protection, les entreprises peuvent gérer les environnements Google Cloud et les charges de travail sur site à partir d’une seule interface utilisateur. Cette intégration de la solution de Rubrik sur Google Cloud Marketplace, permet aux entreprises de déployer rapidement les technologies nécessaires pour protéger les environnements cloud contre les cybermenaces et de gérer de manière sécurisée leurs données en intégrant les capacités de cyber-résilience de Rubrik.

Depuis 2019, Rubrik est un partenaire de confiance de Google Cloud qui aide les organisations à activer la protection des données, l’automatisation, la recherche granulaire et la sécurité des données Zero Trust de classe mondiale dans le cloud. Rubrik aide les organisations à devenir cyber-résilientes grâce à l’immuabilité des données, à l’air gapping logique, au chiffrement de bout en bout et au contrôle d’accès granulaire. Grâce à ces fonctionnalités, que les utilisateurs peuvent déployer à partir de Google Cloud Marketplace, les organisations peuvent maintenir leurs opérations en état de marche en toute sérénité, même en cas d’attaque par ransomware.