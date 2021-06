Disparition des groupes de ransomware : réaction de Quest

juin 2021 par Regis Alix, Senior Principal Solutions Architect de Quest Software

Ces dernières semaines, un certain nombre de groupes de ransomware (DarkSide, Maze, Avaddon) ont annoncé qu’ils cessent leurs activités. Un certain nombre de forums de piratage informatique très connus ont également changé de camps et luttent désormais contre les ransomwares. Ces mesures font suite à de nombreuses attaques récentes (Colonial Pipeline, Irish HSE) qui ont eu des répercussions sur la société et la vie quotidienne.

Le commentaire de Regis Alix, Senior Principal Solutions Architect de Quest Software qui estime qu’il faut rester vigilants quant aux changements de cap de ces hackers :