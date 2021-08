Director BU Audit & Pentest

EliteCyber représente l'un de ses clients, leader européen dans la revente de solutions de Cybersécurité.



Derrière ce type de grande phrase avec ces mots pompeux se cache surtout une équipe de passionnés parmi laquelle l'échange, la R&D, la veille leur permet d'être toujours plus performants et à la pointe des tendances.



Cette belle équipe, assoiffée de savoir et de nouveaux challenges quotidiens est aujourd'hui en quête d'un/e Capitaine qui saura les inspirer, les leader et les aider à repousser leurs limites !



Votre rôle de Capitaine : Directeur BU Audit & Pentest (12 personnes)



Décomposition de l'équipe : Red Team, Avant-vente, Réponse à incidents, R&D



Missions





Votre quotidien sera un mélange prestations techniques et management d'équipe.



Les missions techniques (niveau Europe et à moyen terme Monde) :

- Audits techniques

- Tests d'intrusions

- Réponse à incidents

- Conseil en Cybersécurité en interne et auprès des clients

- Rédaction des livrables

- Participer à l'innovation des outils

- Veille technologique et publications de vos recherches : 1 semaine/5 allouée pour la R&D !

- La participation à des conférences et formations





Les missions managériales



- Participer aux décisions stratégiques au niveau Groupe

- Encadrement & Animation des équipes et des projets : R&D, Réponse à Incidents, Consulting)

- Planification des activités de services et respect des planning

- Garantir la performance et la qualité des travaux effectués (livrables, R&D, missions) de chaque ingénieur

- La réalisation d'un reporting mensuel auprès de sa hiérarchie sur l'évolution des performances de l'équipe









Profil

- BAC+5 ou équivalent dans le secteur informatique et sécurité

- Maîtrise de l'anglais indispensable

- Expérience de 5 à 10 ans en tant qu'Expert Sécurité (Pentesting, Analyse de vulnérabilités)

- Formation certifiante type DFIR, CREST, OSCP, CEH ou équivalent

- Un esprit pédagogue et une envie de transmettre et challenger ses équipes







Salaire : 75k€/90k€

Date annonce : 19/08/2021

Date de debut : 19/08/2021

