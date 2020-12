Digora renforce son partenariat avec Quest Software

Digora, ESN (Entreprise de Services du Numérique) experte du « data management » et spécialiste des « services managés » pour les directions informatiques, annonce le renforcement de son partenariat technologique et commercial avec Quest Software, éditeur de solutions de pilotage de la performance des bases de données.

Dans le contexte d’un accroissement spectaculaire du volume de données, les risques liés à une désorganisation de ces données deviennent de plus en plus critiques. Le pilotage de la performance doit permettre d’optimiser les ressources IT et ceci dans un environnement client de plus en plus multi base de données et multi cloud.

Un constat que partagent Quest Software et Digora, et qui a déjà donné lieu à plusieurs projets réussis pour des clients Digora (Cf. encadré ci-dessous), notamment en utilisant la solution de pilotage Foglight de Quest Software, qui permet de piloter l’ensemble des bases de données présentes dans le SI (Oracle, SQL Server, NoSQL MongoDB ou Cassandra, Open Source de type PostgreSQL et MySQL, SAP Hana…), sans limite d’instance.

L’objectif de ce projet mené récemment par Digora pour une banque privée luxembourgeoise consistait à répliquer les données de leur application centrale « Core Banking » pour pouvoir fournir des rapports en temps réel. Mais aussi optimiser la surveillance de leurs bases de données critiques sur Oracle et SQL Server en fournissant un diagnostic précis des anomalies.

La solution proposée par Digora associant deux produits Quest Software, la solution de pilotage multi base de données Foglight et l’outil de réplication des données Oracle Shareflex, a permis de répondre à ces enjeux.

Les premiers retours de ce client sont les suivants : la robustesse de la solution, la facilité d’implémentation, de configuration et de gestion, ainsi que l’efficacité de la recherche d’anomalies sur Oracle. Mais aussi la possibilité d’avoir désormais un outil unifié de gestion de la performance pour les DBA.