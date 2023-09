Digitalisation des données et impact environnemental : Les Français convaincus

septembre 2023 par OpinionWay pour Hyland

Hyland annonce les résultats de sa nouvelle étude « Les Français et la gestion des contenus en ligne ». Celle-ci a souhaité mettre en évidence la perception des Français concernant la gestion digitalisée des données et des contenus - et plus particulièrement dans le cadre du suivi de la consommation énergétique - ainsi que son potentiel impact sur l’environnement.

Les Français en faveur de la digitalisation

Dans un contexte économique et environnemental complexe, les Français se sentent de plus en plus concernés par leur consommation énergétique. Alors que la digitalisation des services et des documents restent une priorité pour les entreprises et les institutions publiques, il semblerait qu’elle soit perçue positivement par tous. Et pour cause, les deux tiers des Français (67%) pensent aujourd’hui que la digitalisation des documents de consommation énergétique est une avancée positive et répond à aux enjeux contemporains. Ce ressenti est particulièrement marqué chez les générations Y et Z (72% pour les moins de 35 ans).

Mais cela répond en premier lieux aux besoins et aux préférences personnelles des français : 73% des personnes interrogées préfèrent gérer leurs données relatives à leur consommation d’énergie (électricité, gaz, etc.) en ligne ou via une application. Cette tendance est d’ailleurs marquée qu’elle que soit la génération (79% pour les jeunes, 72% pour les seniors).

La digitalisation au service de l’environnement

Les Français pensent aujourd’hui que la digitalisation présente plusieurs avantages quand il s’agit de préserver la planète. Premièrement, une majorité d’entre eux (64%) considère que digitaliser les contenus s’avère plus respectueux de l’environnement que l’utilisation de documents papiers. D’ailleurs, la digitalisation est plus généralement considérée comme compatible avec la préservation de l’environnement dans près de 50% des cas.

En outre, la digitalisation permettrait aux Français d’être eux-mêmes plus écoresponsables : pouvoir avoir accès aux données de consommation en temps réel ou consulter leurs factures aideraient les deux tiers des répondants (65%) à prendre de meilleures décisions en faveur de l’environnement. En effet, grâce notamment à l’analyse de leur consommation (les pics et creux par exemple), il leur est ainsi possible de procéder à des ajustement et de modifier leurs habitudes pour « mieux » consommer – et alléger leurs factures.

Au-delà d’être auto-critiques, les Français ont également un avis lorsqu’il s’agit d’évaluer les efforts fournis par les entreprises. Naturellement, 61% des Français pensent que les entreprises agissant en faveur de l’environnement ont un système de digitalisation de contenu adapté. Les répondants de la génération Y (68%) sont d’ailleurs les plus nombreux à penser que les entreprises les plus engagées doivent nécessairement disposer de systèmes de gestion de contenus eux-mêmes plus verts.

« Depuis la crise sanitaire, les Français ont un grand besoin d’outils digitalisés pour mieux gérer leur quotidien. Avec des coûts qui explosent et des conditions climatiques qui évoluent sans cesse, les données peuvent être particulièrement utiles pour les consommateurs pour s’adapter et prendre des décisions plus écoresponsables », commente Sébastien Libouban, Strategic Account Manager chez Hyland. « D’un autre côté, la digitalisation des données et des contenus est un moyen pour les entreprises non seulement d’accompagner les consommateurs dans leur quotidien, mais aussi de les responsabiliser. En adoptant des outils de gestion de contenus adaptés et efficaces, les entreprises peuvent également avoir un impact direct sur leur propre empreinte environnementale. »

Méthodologie : Réalisé en juillet 2023, ce sondage OpinionWay pour Hyland a été mené auprès de 1033 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, qui ont été interrogées par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI. Cet échantillon a été également été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.