Digital Realty reçoit le certificat de conformité du Pacte pour des data centers neutres sur le plan climatique

août 2023 par Marc Jacob

Digital Realty, signataire fondateur du Pacte, a travaillé avec Bureau Veritas, acteur majeur et indépendant du secteur des essais, de l’inspection et de la certification, afin d’évaluer son adhésion aux initiatives d’autorégulation ("ISR") définies par le Pacte en Europe. L’audit a certifié que Digital Realty est en bonne voie pour atteindre les objectifs spécifiques de l’ISR pour 2030 et répond à l’objectif global du Pacte : que l’industrie du data center devienne "climatiquement neutre" d’ici 2030 en Europe.

Le Pacte a été élaboré en 2021 avec l’aide de la Commission européenne (CE), de l’Association européenne des data centers et du fournisseur de services d’infrastructure cloud en Europe. Cette initiative d’autoréglementation a pour but de rendre l’industrie européenne des data centers neutre sur le plan climatique d’ici à 2030. Le CNDCP représente actuellement plus de 70 opérateurs de data centers et 20 associations commerciales à travers l’Europe. Il œuvre à établir un ensemble commun d’objectifs, traduits en groupes de travail concrets : efficacité énergétique, énergie propre, eau, économie circulaire, réutilisation de la chaleur, surveillance et rapports, et communications.

En 2022, Digital Realty s’est approvisionné à 62 % en énergies renouvelables au niveau mondial, à 100 % pour ses activités de colocation aux États-Unis et en Europe, et a contribué à la neutralité carbone en France pour les scopes 1 et 2. L’entreprise a également continué à développer son parc d’énergies renouvelables et a ajouté des actifs verts au réseau énergétique, réinjectant 315 000 Mégawatt-heure (MWh) d’énergie solaire et éolienne à son portefeuille énergétique. Digital Realty a contracté plus de 1 gigawatt (GW) d’énergie solaire et éolienne dans l’ensemble de son portefeuille.

En outre, des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs scientifiques de réduction des émissions de carbone de Digital Realty pour 2030, l’entreprise ayant réduit de 43 % ses émissions sur les scopes 1 et 2 (directes et indirectes). D’ici 2030, Digital Realty s’est engagée à les réduire de 68 % par région, par rapport aux niveaux de 2018.

Le CNDCP a récemment annoncé que 95 % de la première tranche de signataires du pacte - représentant près de 75 % de la capacité des data centers en Europe - ont été certifiés comme respectant leurs obligations dans le cadre de l’initiative d’autorégulation (SRI).