Digital Realty lance des services de colocation à haute densité sur PlatformDIGITAL®

septembre 2023 par Marc Jacob

Digital Realty annonce la disponibilité de services de colocation à haute densité sur PlatformDIGITAL®, la plateforme mondiale de centres de données de la société. Avec des configurations d’infrastructure prêtes pour le calcul haute performance (HPC), les services de colocation haute densité de Digital Realty permettent aux entreprises de surmonter les défis de traitement et de proximité associés à la croissance non structurée et exponentielle des données, ainsi qu’à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA).

Dans le paysage numérique actuel, les entreprises sont confrontées aux défis toujours plus grands de la gestion et de l’exploitation de la puissance de vastes quantités de données. Cette expansion rapide des données présente de nombreux défis, notamment des goulets d’étranglement au niveau des performances, des complexités en matière de conformité et des limites d’évolutivité.

Depuis plusieurs mois, les entreprises se tournent de plus en plus vers des technologies émergentes telles que l’IA pour analyser et traiter ces données plus efficacement. Or, ces technologies consomment de grandes quantités d’énergie ce qui nécessite une infrastructure spécialisée pour les prendre en charge afin de fournir des densités d’énergie élevées tout en régulant la température de manière sûre et efficace pour s’assurer que les performances ne sont pas altérées.

Caractéristiques principales :

• Prise en charge haute densité, allant jusqu’à 70 kilowatts par rack ;

• Technologies innovantes de refroidissement liquide assisté par air (AALC) ;

• Disponibilité mondiale : la solution est prise en charge sur 28 marchés dans trois régions - l’Amérique du Nord, la région EMEA et l’Asie-Pacifique ;

• Extensible et durable : évolue avec des modèles de consommation flexibles et durables.

Depuis mai dernier, Digital Realty propose à ses clients à Paris un nouveau data center compatible avec les plateformes HPC. Pour répondre au défi du calcul haute densité, le data center Digital Realty de la Courneuve a été nativement équipé du système de refroidissement Direct Liquid Cooling (DLC) pour permettre l’accueil des équipements informatiques intensifs des clients. L’efficience du refroidissement liquide direct est nettement supérieure à celle du refroidissement par air en termes de transfert de chaleur et de consommation d’énergie. La puissance de calcul des plateformes HPC conjuguée à l’efficience énergétique du DLC entraîne une baisse significative du coût de traitement des données pour les clients.