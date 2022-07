Digital Realty, en tête du dernier classement mondial de Cloudscene

juillet 2022 par Marc Jacob

Selon un classement établi sur le 1er semestre 2022 par Cloudscene, société d’étude et plateforme dédiée aux opérateurs de data centers et de cloud, Digital Realty (NYSE : DLR), le principal fournisseur mondial de solutions de data centers, de colocation et d’interconnexion neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud, occupe la première place dans la région EMEA pour la 4ème année consécutive, et réaffirme sa position de leader dans le monde.

Ce classement évalue la densité des data centers, des fournisseurs de services, de connectivité et de rampes d’accès au cloud des fournisseurs présents en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans la région EMEA, en Océanie, et en Asie. La position de leader de Digital Realty souligne la puissance de PlatformDIGITAL®, la plateforme mondiale de data centers de l’entreprise, ainsi que le dynamisme des communautés de données connectées qui s’épanouissent sur sa plateforme. Les installations de Digital Realty dans le monde hébergent actuellement 76 rampes d’accès au cloud, permettant aux clients d’établir des connexions à faible latence avec les principales plateformes de cloud, notamment Azure, AWS, Google Cloud Platform, Oracle Cloud Infrastructure, Alibaba et IBM Cloud. A cela s’ajoutent les 6000 points de présence de fournisseurs de services réseau et « fabric » déployés sur PlatformDIGITAL®.

Digital Realty continue de renforcer sa position mondiale dans le secteur en offrant un éventail complet de solutions de data centers de colocation et d’interconnexion. Depuis 2019, Digital Realty a étendu sa couverture mondiale et dessert désormais plus de 4 000 clients sur sa plateforme mondiale, dans plus de 290 data centers au sein de 50 métropoles dans 26 pays sur six continents. Cette stratégie d’expansion se confirme par l’ouverture de nouveaux marchés, tels que Barcelone, Israël, en partenariat avec Mivne, ainsi qu’au Nigéria avec l’acquisition de Medallion Data Centres.

En parallèle, Digital Realty innove fortement dans le champ des solutions technologiques. Récemment, lors de son événement phare mondial MarketplaceLIVE, l’entreprise a annoncé l’introduction sur le marché de ServiceFabric™ Connect, le premier service de la plateforme d’orchestration ServiceFabric™ qui permet à ses clients de déployer facilement une connectivité mondiale et de coordonner des services connectés à travers l’ensemble de son portefeuille. Ce service permet ainsi aux clients de répondre à leurs besoins technologiques et de soutenir leurs objectifs d’entreprise.