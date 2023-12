Digital Realty confirme son cinquième data center à Marseille

décembre 2023 par Marc Jacob

Ce nouveau site fournira 12 000 m2 d’espace informatique équipé, avec une puissance totale IT de 22MW, et sera livré en plusieurs phases, dont la première est attendue dès 2026. Il répondra à la demande croissante des plateformes cloud, média numériques, d’intelligence artificielle (IA), ainsi que des entreprises locales. Véritable vaisseau amiral de Marseille en tant que capitale européenne du numérique, il viendra renforcer la communauté de clients du campus marseillais abritant l’innovation des entreprises du territoire mais également la présence stratégique de clouds souverains.

Situé à proximité immédiate de l’autoroute A55, cet ancien site de stockage de sucre datant des années 60 était à l’abandon depuis 2015. Suite à l’obtention de l’attribution de l’appel d’offres en juin 2023, une phase de démolition et de dépollution est prévue dès janvier 2024 grâce à l’expertise du Groupe Morin au travers de sa filiale Etablissement Morin, spécialiste de la démolition, basé à Miramas, et de la société Ecolex, expert du désamiantage basé à Aubagne.

Afin de favoriser une intégration optimisée de ce site sur son territoire, une phase de concertation est également d’ores et déjà engagée avec les différentes parties prenantes du projet dont la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Grand Port Maritime de Marseille, la Métropole Aix-Marseille et la Ville de Marseille.

Le site intégrera les meilleures pratiques mises en œuvre par Digital Realty en matière d’éco-responsabilité : MRS5 sera connecté à la solution innovante River Cooling. D’ores et déjà déployée sur les data centers MRS2, MRS3 et MRS4, elle permet d’emprunter l’eau d’une ancienne galerie minière pour refroidir ses salles informatiques, une solution jusqu’à trente fois plus économe en énergie qu’un système de refroidissement classique. Avec une énergie financée à 100% de source renouvelable grâce aux certificats Garantie d’Origine, Il visera également une efficience énergétique exemplaire, soit un PUE design maximum de 1.3, ainsi que l’obtention d’une certification environnementale type LEED. En outre, le site sera directement alimenté par la sous-station électrique de Digital Realty, donc sans impact sur les capacités électriques de la Ville de Marseille, alors que sa réhabilitation permettra de dépolluer le site existant tout en évitant l’artificialisation des sols.

Ce site viendra compléter le campus de data centers de Digital Realty présent sur le Grand Port Maritime de Marseille avec MRS2, MRS3 et MRS4. Il viendra également en complément du site MRS1 basé à La Joliette, et fait d’ores et déjà partie intégrante de nos plans de développement.