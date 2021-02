Digital Guardian renforce sa collaboration avec AWS

février 2021 par Marc Jacob

Digital Guardian annonce la disponibilité générale de son intégration à Amazon Macie, service de sécurité et de confidentialité des données entièrement managé, qui exploite l’apprentissage automatique et le filtrage par motif (pattern matching) pour découvrir et fournir une protection supplémentaire aux données sensibles des clients hébergées dans AWS. Face à l’explosion des volumes de données en entreprise, l’identification et la protection des données sensibles à grande échelle peuvent devenir de plus en plus complexes, coûteuses et chronophages. Amazon Macie permet d’automatiser la découverte des données sensibles à grande échelle et de réduire leur coût de protection. Digital Guardian s’appuie désormais sur Amazon Macie pour bâtir une intégration qui étend la prévention des pertes de données des points de terminaison traditionnels à AWS.

Pour les clients de Digital Guardian et d’Amazon Macie, cette intégration associe découverte et visibilité des données sensibles, et offre d’autres avantages convaincants, notamment :

• La possibilité de corréler les résultats d’Amazon Macie aux événements de Digital Guardian Endpoint afin de visualiser le cycle de vie des fichiers.

• L’automatisation des alertes et du suivi des incidents Amazon Macie dans Digital Guardian Analytics & Reporting Cloud (ARC) pour assurer les missions de conformité complexes à l’image d’ITAR.

• Des rapports à la demande et des mesures correctives afin d’ajouter une couche de protection supplémentaire pour les données sensibles stockées dans les buckets (compartiments) Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Prise en charge d’Amazon WorkSpaces sur Windows

Amazon WorkSpaces est une solution de bureautique sous forme de service (Desktop-as-a-Service, DaaS) managée et sécurisée. Les clients font appel à Amazon WorkSpaces pour disposer d’ordinateurs de bureau Windows en quelques minutes seulement et déployer rapidement des milliers d’ordinateurs de bureau dans le monde entier. Les clients de Digital Guardian recourent de plus en plus au DaaS pour sécuriser les télétravailleurs. Avec la sortie de la version 7.6, Digital Guardian est désormais certifié pour Amazon WorkSpaces.

Partenaire technologique d’AWS

En octobre, Digital Guardian a obtenu le statut de partenaire technologique avancé d’AWS. En tant que partenaire technologique d’AWS, Digital Guardian remplit les critères stricts exigés par AWS, notamment en matière de conformité aux meilleures pratiques de sécurité et de configuration cloud, à la suite d’une évaluation approfondie de sa plateforme de protection des données.

Disponibilité du service DLP de Digital Guardian sur AWS Marketplace Grâce à sa disponibilité sur AWS Marketplace, les clients peuvent facilement s’abonner à cette plateforme afin de visualiser instantanément leurs données sensibles lorsqu’elles traversent leur entreprise et leur environnement cloud. Ils peuvent également bénéficier de la robustesse du processus d’achat d’AWS Marketplace et réduire la charge globale pesant sur les services comptables, juridiques et achats.