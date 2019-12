Digital Guardian annonce la disponibilité de son nouveau DG Agent pour macOS

décembre 2019 par Marc Jacob

L’adoption de Mac dans les entreprises continue de croître en même temps que les avantages provenant de l’utilisation de ces appareils. Lors de son intervention à la conférence Jamf Nation User Conference (JNUC) en 2019, le CIO d’IBM Fletcher Previn a témoigné de la fidélité et de la performance des employés d’IBM utilisant les appareils Apple par rapport aux utilisateurs de PC sous Windows. Pour illustrer ce propos, il mentionnait que 22 % des utilisateurs de macOS dépassent leurs objectifs par rapport aux utilisateurs de Windows. En termes de ventes, les utilisateurs de macOS affichent également des performances supérieures aux utilisateurs Windows en finalisant des contrats 16 % plus élevés que leurs homologues.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un exemple isolé, l’adoption continue des appareils Apple sous macOS dans un large éventail de secteurs d’entreprise oblige les cadres dédiés à la sécurité des informations à prendre des mesures adéquates en termes de protection des données par rapport à celles en vigueur sous Windows et Linux.

Ce challenge pour les équipes de sécurité n’est plus d’actualité. Les entreprises ont maintenant à disposition une solution de prévention des pertes de données (DLP) professionnelle pour macOS qui leur apporte le même degré de visibilité et de contrôle des données que ses homologues.

Digital Guardian propose toutes les fonctionnalités dont les équipes de sécurité ont besoin pour assurer la protection des données sensibles sur les appareils Apple sous macOS, notamment :

• Visibilité des données de l’entreprise : Digital Guardian enregistre les événements des terminaux pour produire une visibilité complète afin d’éviter la perte de données. Des espaces de travail prédéfinis permettent également aux équipes de sécurité de consulter et trier des événements tels que l’exfiltration de données ou l’accès aux fichiers confidentiels sur macOS.

• Blocage actif : Contrairement aux autres offres de protection des données pour macOS, Digital Guardian permet aux équipes infosec d’arrêter la perte de données de façon proactive c’est-à-dire, avant qu’elle ne se produise, plutôt que de les alerter d’un incident de sécurité après les faits. L’Agent Digital Guardian pour macOS est en mesure d’afficher les événements de données dans les applications et d’y automatiser les actions. Les experts de la sécurité peuvent également y remédier en temps réel en un seul clic.

• Compatibilité avec les plateformes Windows et Linux : Les entreprises ont moins de marge que jamais pour décider des machines qu’utiliseront les employés et collaborateurs de l’entreprise. Les agents DLP multiplateformes de Digital Guardian, destinés aux terminaux, peuvent fonctionner en toute fluidité aussi bien dans des environnements macOS que Windows et Linux. Digital Guardian place les informations les plus sensibles d’une organisation au centre de toutes les activités de protection des données, de suivi des activités et de réponse et ce, quel que soit le système d’exploitation.