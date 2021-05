Digital Guardian ajoute 2SB à son programme de partenariat Synergy et nomme Sébastien LE GOFF au poste de directeur régional des ventes

mai 2021 par Marc Jacob

La plateforme de protection des données Digital Guardian offre la plus grande visibilité du secteur sur le plus grand nombre de plateformes, avec une classification complète et des contrôles flexibles, permettant aux entreprises de protéger les données critiques et la propriété intellectuelle, du terminal au cloud. La plateforme offre une journalisation légale, des capacités d’audit et la possibilité de découvrir, classer et sécuriser des données structurées ainsi que des ensembles complexes de données non structurées. Propulsée par Amazon Web Services (AWS), la solution Digital Guardian ne nécessite pas d’infrastructure sur site, de personnel supplémentaire ou de personnalisation, ce qui permet un déploiement simplifié et des frais généraux réduits. Néanmoins, Digital Guardian propose toujours des solutions On Premise afin d’adresser l’ensemble des besoins clients.

© photo Virginie Bouyer

Sébastien LE GOFF, Directeur Régional des Ventes France & Europe du Sud Digital Guardian