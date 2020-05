Digiposte renforce la sécurité de l’accès à son service, en proposant la double authentification par application mobile

mai 2020 par Marc Jacob

En cette période de crise sanitaire liée à l’épidémie du Coronavirus -COVID-19, les cyberattaques et les cyberescroqueries telles que le phishing, les malwares et autres fraudes potentielles, se sont intensifiées. De ce fait la sécurité des données personnelles confidentielles et sensibles est critique.