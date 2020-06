DigiCert reçoit le prix Frost & Sullivan « Entreprise mondiale de l’année 2020 » pour son rôle sur le marché des certificats TLS

juin 2020 par Marc Jacob

Frost & Sullivan vient d’attribuer à DigiCert le prix « Entreprise mondiale de l’année 2020 » au terme d’une récente analyse du marché des certificats Transport Layer Security (TLS). DigiCert renforce son leadership sur les fronts de la croissance, de l’adoption de nouveaux standards et d’une innovation permanente incarnée par la meilleure technologie PKI (Public Key Infrastructure) du secteur. Outre sa position dominante sur le marché des certificats TLS/SSL, DigiCert concentre également ses activités sur de nouvelles technologies de sécurité, à commencer par la protection des objets connectés (IoT) et le développement de la cryptographie post-quantique (PQC). Grâce au développement de ses technologies avancées et à son engagement dans le développement de standards à la hauteur des nouveaux enjeux de sécurité, l’entreprise consolide son leadership sur le terrain de la sécurité Internet.

« DigiCert se distingue par la supériorité de ses technologies, son adaptation aux marchés régionaux et son support client de très haut niveau. C’est pourquoi 89 % des entreprises du Fortune 500 lui font confiance, parmi lesquelles les plus grandes marques mondiales » , déclare Swetha Krishnamoorthi, analyste chez Frost & Sullivan.

« Par ailleurs, DigiCert a su intégrer toute la puissance des technologies TLS et PKI de Symantec afin de proposer à ses partenaires et clients ce qui se fait de mieux en matière de portefeuille de produits et d’évolutivité. Les certificats et outils de gestion DigiCert apportent aux entreprises une réponse parfaitement adaptée à un grand nombre de besoins et de cas d’usage, allant des certificats TLS standard aux impératifs de conformité de type Google AMP, en passant par les certificats qualifiés d’authentification des personnes physiques, morales ou sites web (QWAC) conformes au règlement eIDAS de l’UE. L’entreprise propose également la signature de code basée dans le cloud, la signature de documents à distance, un éventail de scénarios d’authentification et de chiffrements d’appareils IoT, la sécurisation des accès à distance dans les grandes entreprises, la sécurisation des e-mails et bien plus encore. »

DigiCert CertCentral® TLS Manager permet aux entreprises d’émettre, détecter, renouveler et révoquer automatiquement leurs certificats. Doté d’une interface intuitive, CertCentral est conçu sur un modèle API qui simplifie la gestion des certificats à n’importe quelle échelle. Quant à DigiCert® ONE, c’est une plateforme nouvelle génération qui non seulement intègre DigiCert® Enterprise PKI Manager et DigiCert® IoT Device Manager, mais gère également tous les types de déploiements de certificats : dans le cloud, sur site, en environnement hybride, etc.

DigiCert a procédé à une modernisation d’infrastructure sans précédent sur le marché, de façon à prendre en charge les installations de grande envergure, les déploiements à caractère régional et les émissions accélérées de larges volumes de certificats pour les plus grandes plateformes web de la planète. L’agilité de son processus de développement produits lui permet d’appliquer des modifications et mises à jour plus vite que ses concurrents. DigiCert s’est appuyé sur cette stratégie pour développer le premier outil PQC du secteur, permettant désormais aux entreprises de créer des certificats hybrides et les tester sur leurs systèmes. DigiCert s’implique activement aux côtés des principaux organismes de standardisation et de règlementation (CA/Browser Forum, IETF, W3C, ASCX9, PCI Council, SAE, CableLabs, CI+, AeroMACS, WinnForum, Industrial Internet Consortium, APWG, NIST NCCoE, etc.) pour la mise en place de nouveaux standards visant à garantir la sécurité d’Internet et de l’IoT.

Chaque année, Frost & Sullivan décerne le prix « Entreprise de l’année » à l’organisation qui a su faire preuve d’excellence dans la définition et l’exécution de sa stratégie de croissance dans son domaine. Cette distinction vient récompenser l’innovation de ses produits et technologies, ainsi que le leadership qui en résulte en termes de valeur pour le client et de pénétration du marché. Les prix Frost & Sullivan Best Practices sont attribués aux entreprises de divers marchés régionaux et internationaux pour récompenser l’excellence et la supériorité de leurs performances dans des domaines aussi variés que le leadership, l’innovation technologique, le service client et le développement stratégique de produits. Les analystes comparent les acteurs du marché et mesurent les performances atteintes par le biais d’entretiens approfondis, d’analyses et d’études complémentaires visant à identifier les meilleures pratiques sectorielles.