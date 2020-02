DigiCert présente DigiCert CertCentral® Partner

février 2020 par Marc Jacob

L’API optimisée de CertCentral Partner donne aux partenaires la possibilité d’intégrer aisément des fonctionnalités essentielles à leur propre offre. Quant aux fonctions de pré-validation et de modification des commandes en cours de traitement, elles offrent aux entreprises davantage de souplesse dans leurs activités. Avec CertCentral, les partenaires peuvent administrer plusieurs sous-comptes rattachés à un compte principal, simplifiant ainsi la gestion des comptes clients, les commandes, les paiements et autres processus.

CertCentral Partner offre une palette d’outils avancés de gestion de compte visant à améliorer l’émission de certificats TLS aux clients finaux. Parmi les fonctionnalités disponibles aux partenaires :

• Accès à tous les types de certificats depuis une seule console et via une API avancée afin de mieux répondre aux exigences des clients et générer facilement de nouvelles solutions porteuses de croissance

• Traitement flexible des commandes, avec possibilité de modification des traitements en cours, pour plus d’efficacité, plus d’agilité et une meilleure expérience client

• Visibilité à 360° grâce à une interface utilisateur ergonomique assurant un accès rapide à toutes les fonctions clés en quelques clics seulement

• Consultation et exploitation de ressources complètes comprenant la documentation API, le support technique et plus encore. Chez les partenaires DigiCert ayant déjà déployé CertCentral Partner pour gérer les certificats de leurs clients, l’accueil s’avère des plus enthousiastes.