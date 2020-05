DigiCert nomme Jason Sabin au poste de Chief Technology Officer

mai 2020 par Marc Jacob

Au cours de plus de huit années passées chez DigiCert, M. Sabin a eu une influence considérable dans des domaines clés allant de l’assurance qualité à la sécurité, en passant par le développement produits, la R&D et les opérations et infrastructures informatiques. Plus récemment, en tant que DSI, M. Sabin a engagé son équipe sur la voie des technologies nouvelle génération à travers l’ensemble des plateformes, infrastructures et systèmes DigiCert. Avant cela, ses activités de Directeur de la sécurité l’ont conduit à bâtir une équipe, des processus, des procédures et des technologies de sécurité garants de la protection des ressources et des systèmes stratégiques de DigiCert.

Bricoleur dans l’âme, M. Sabin a commencé à programmer dès le CM2. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’ingénierie et la R&D, notamment dans les domaines des identités et de la sécurité, il a travaillé tour à tour chez NetIQ, Novell et Volera avant de rejoindre DigiCert. M. Sabin intervient régulièrement lors de conférences sur la technologie en général, et la sécurité et l’IoT en particulier. Lauréat du prix Utah Genius à deux reprises, cet inventeur-né compte plus de 50 brevets à son actif dans les domaines des identités, de la sécurité, la gestion des accès et le cloud computing.