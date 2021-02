DigiCert mène à bien la migration de ses clients et partenaires vers DigiCert CertCentral®

février 2021 par Marc Jacob

DigiCert, Inc. vient de finaliser la transition des consoles TLS Symantec pour partenaires, revendeurs et entreprises vers la solution primée DigiCert CertCentral. Cette migration marque également le retrait définitif des anciennes consoles issues du rachat de Symantec. Outre son impact positif sur l’expérience utilisateur, cette étape importante a également consolidé les environnements opérationnels PKI de DigiCert, favorisant ainsi un recentrage de nos ressources sur l’innovation de nos solutions front-end et back-end. Cette migration conforte DigiCert dans sa stratégie de modernisation des technologies PKI visant à offrir des services de confiance évolutifs, fiables, performants et adaptés à un nombre croissant de cas d’usage de la sécurité en ligne.

Au cours des deux dernières années, DigiCert a réalisé d’importants investissements technologiques pour s’imposer comme le service d’infrastructure PKI de référence face aux problématiques actuelles de sécurité. Hormis la consolidation de toute son infrastructure technologique dans de nouveaux datacenters dernier cri, DigiCert poursuit une double stratégie de domination technologique mondiale et d’initiatives locales visant à rester au plus près des besoins de ses clients. La migration vers CertCentral ouvre notamment un accès à l’automatisation de toutes les phases du cycle de vie des certificats TLS – du provisionnement au renouvellement, en passant par leur détection sur le réseau. Pour les équipes IT et sécurité, la gestion des certificats n’aura jamais été aussi fluide. DigiCert se donne ainsi les moyens de créer de nouvelles offres pour ses clients et partenaires à travers CertCentral.

Pour une gestion efficace de leur portfolio complet de certificats, les clients et partenaires DigiCert peuvent agir sur plusieurs leviers :

● Automatisation – Nous améliorons continuellement notre riche portefeuille de solutions d’automatisation pour aider nos clients et partenaires à optimiser la gestion de leurs certificats tout au long de leur cycle de vie (commande, provisionnement, détection, révocation, renouvellement).

● Sécurité – Nous leur assurons une visibilité sur l’ensemble de leur portfolio de certificats grâce à des outils de détection et de gestion automatisés, une automatisation de plus en plus pointue et une segmentation par business unit et par rôle, pour une meilleure maîtrise de tous les aspects sécuritaires et financiers via CertCentral Enterprise.

● Croissance partenaires – Grâce à ses API et à une automatisation améliorée, CertCentral donne accès à un plus grand nombre de produits tout en simplifiant l’intégration des fonctionnalités afin de soutenir la croissance de nos partenaires. Quant à la segmentation par sous-unité, elle permet d’avoir une visibilité optimale de l’activité des clients et d’optimiser les stratégies de vente de nos partenaires.

● Outils – Notre palette d’outils aide au déploiement du protocole ACME, intégré par API et basé sur des standards, en toute sécurité et sur tous les réseaux d’entreprise.

● Centralisation – CertCentral utilise une plateforme unifiée adaptée à tous les cas d’usage PKI pour un déploiement flexible et une rentabilisation accélérée.

● E-mail – DigiCert participe au programme pilote VMC/BIMI de Gmail afin de permettre aux marques certifiées d’afficher des logos authentifiés.

● IoT – Les constructeurs d’équipements de sécurité IoT et autres groupements sectoriels peuvent compter sur des standards et des environnements PKI, ainsi qu’une plateforme leader pour la gestion des appareils IoT.

● Post-quantum – Nous travaillons sans relâche à la standardisation de la cryptographie post-quantique (PQC) par le développement d’algorithmes capables de résister aux tentatives de déchiffrement par les futurs ordinateurs quantiques.

CertCentral permet aux entreprises d’émettre, détecter, renouveler et révoquer automatiquement leurs certificats. Dotée d’une interface intuitive, CertCentral adopte une approche « API-First » qui simplifie la gestion des certificats à n’importe quelle échelle. Cette solution est disponible dans 11 langues et dans neuf devises différentes à travers le monde.

DigiCert capitalise sur sa forte croissance et ses investissements dans la modernisation des technologies PKI pour stimuler le développement de solutions complémentaires. À mesure qu’elle intégrera de nouvelles innovations, CertCentral offrira un support amélioré et une validation accélérée, ainsi que des fonctionnalités de personnalisation permettant de gérer un grand nombre de cas d’usage TLS. Son code source unique et son automatisation améliorée renforceront la fiabilité des infrastructures PKI et amélioreront la conformité aux réglementations sectorielles.