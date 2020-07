DigiCert ONEⓇ est lancé

juillet 2020 par Marc Jacob

DigiCert, Inc. annonce l’intégration d’un ensemble de nouvelles fonctionnalités dans DigiCertⓇ IoT Device Manager. Objectif : permettre aux opérateurs télécoms de déployer les services réseau 5G dans les environnements cloud, sans aucun compromis sur la sécurité, la conformité et la performance. Hébergé sur la plateforme DigiCert ONE, IoT Device Manager assure une authentification forte dans les environnements cloud-native dynamiques, avec en prime une évolutivité et une intégrité opérationnelle incomparables.

Aujourd’hui, les acteurs des télécoms savent que leur transition vers la 5G passe par la migration de leurs datacenters vers le cloud. Nombre d’entre elles partent d’un environnement physique reposant sur des techniques d’authentification d’ancienne génération, un cryptage rudimentaire et des clés prépartagées. Inefficaces, rigides et coûteuses à faire évoluer, ces infrastructures traditionnelles freinent le déploiement et le lancement de nouveaux services. C’est pourquoi les entreprises évoluent de plus en plus vers des business models dynamiques en misant sur l’agilité du DevOps. Ces nouveaux environnements 5G et cloud virtuels montent en charge dynamiquement tout en offrant une agilité incomparable.

Pour réussir leur transformation et accélérer le lancement de nouveaux produits et services, les opérateurs télécoms requièrent une plateforme adaptée à l’extrême dynamicité des environnements cloud-native actuels. Cette plateforme devra non seulement offrir une authentification forte sur site et dans le cloud, mais aussi évoluer à l’échelle des plus grands réseaux de la planète et assurer une intégrité opérationnelle garante du respect des exigences de conformité légale et réglementaire.

IoT Device Manager a été pensé pour les nouveaux modèles transformationnels. Partie intégrante de DigiCert ONE, il offre de multiples avantages :

• Une sécurité IoT renforcée constituant un socle de confiance pour l’authentification, le chiffrement et l’intégrité des données à travers l’infrastructure PKI. Cet outil simplifié de gestion des identités permet aux entreprises d’assigner et de gérer l’identité des objets connectés, quels que soient leur nombre et leur position dans le cycle de vie, en leur offrant une vision à 360° des certificats émis pour chacun de ces appareils.

• Une évolutivité à l’échelle du cloud et de la 5G, avec prise en charge de nombreux protocoles de gestion des certificats (RESTful API, EST, CMPv2, EST, etc.).

• Une intégrité opérationnelle optimale permettant d’assurer le respect des obligations légales et réglementaires. IoT Device Manager s’appuie sur les métadonnées pour optimiser l’intégration d’outils qui, auparavant, n’étaient pas en mesure d’interopérer et de partager des informations. En combinant les données de multiples sources, IoT Device Manager offre aux entreprises davantage de visibilité pour la gestion de leurs appareils IoT.

Grâce à son architecture basée sur les containers et à sa compatibilité multi-cloud, IoT Device Manager permet aux entreprises de provisionner et d’intégrer l’identité des appareils à toutes les étapes de leur cycle de vie, de l’usine jusqu’à leur déploiement dans de nombreux types d’environnements. Les clients peuvent ainsi simplifier l’identification, l’authentification, le chiffrement et l’intégrité des appareils en un simple clic, mais aussi associer la visualisation des informations des appareils avec les données de processus cryptographiques et industriels. IoT Device Manager agit en parfaite interopérabilité avec de nombreux systèmes de production et de provisionnement tiers.

Il est l’un des composants phares de DigiCert ONE, une plateforme de gestion PKI conçue et lancée en 2020 pour répondre aux défis des environnements cloud-native actuels. DigiCert ONE offre un éventail de solutions de gestion adaptées à toutes les infrastructures PKI. Cette plateforme flexible peut être déployée sur site, en local ou dans le cloud, et ainsi satisfaire aux exigences les plus strictes en termes de conformité, d’intégrations personnalisées et d’airgap. DigiCert ONE assure un déploiement rapide de forts volumes de certificats au travers d’une infrastructure robuste et évolutive. DigiCert ONE propose une gestion centralisée de bout en bout des certificats utilisateurs et appareils pour une approche moderne des infrastructures PKI.