DigiCert, Inc. dévoile DigiCert Document Signing Manager

juin 2021 par Marc Jacob

Avec Document Signing Manager, DigiCert renforce sa position de leader dans le domaine des solutions de signature de documents numériques de confiance. Grâce à ses workflows automatisés, flexibles et capables de s’intégrer aux processus existants des entreprises, ces dernières peuvent se conformer aux exigences réglementaires les plus strictes en matière de garantie des signatures. Côté coûts et efficacité, elles gagnent en productivité et réalisent des économies grâce à l’adoption de processus numériques à distance. Document Signing Manager permet de gérer un nombre élevé de signatures numériques juridiquement contraignantes, indispensables dans certains secteurs tels que l’assurance, l’immobilier, la finance, la santé et l’enseignement. Cette solution s’adresse également aux entreprises qui recourent au télétravail ou qui souhaitent accélérer et améliorer l’engagement client en favorisant un accès à distance à leurs applications digitales.

Avec Document Signing Manager, vous pouvez remplacer les signatures manuscrites par des signatures numériques, accélérant ainsi vos processus sans éroder la confiance des utilisateurs ni transiger sur la conformité aux réglementations internationales. Document Signing Manager :

• Marque le lancement de « Verify by DigiCert powered by IDNow » pour vérifier les identités à distance, et ainsi permettre aux entreprises de se conformer aux normes internationales sans recourir à une validation en personne.

• Permet d’apposer une signature individuelle (signature électronique, ou « eSignature ») ou d’entreprise (sceau électronique, ou « eSeal ») afin de se conformer aux standards de vérification (Know Your Customer, etc.) et aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

• Propose une gamme de niveaux d’assurance (Basic, Advanced+ et Qualified).

• Satisfait aux principales normes réglementaires, telles que eIDAS et Swiss ZertES en Europe, aux spécifications techniques de l’AATL (Adobe Approved Trust List) et aux politiques des entreprises et pouvoirs publics locaux.

• Maintient des pistes d’audit propres aux réglementations sectorielles et gouvernementales, notamment les exigences HIPAA et dispositions légales dans les services financiers.

• Offre une validation à long terme permettant de garantir la validité et la non-altération des documents depuis leur signature.

Document Signing Manager atteste de la légitimité des transactions et des documents dématérialisés, quel que soit le programme ou logiciel utilisé. Cette solution parfaitement compatible avec les workflows de signature existants (Adobe Sign, Ascertia Signing Hub, DocuSign, etc.) s’intègre également avec d’autres workflows personnalisés ou de signature par le biais d’une API Cloud Signature Consortium (CSC).

Document Signing Manager fait partie de DigiCert ONE™, une plateforme offrant une approche moderne de la gestion des infrastructures PKI. Avec son architecture cloud-native basée sur les containers, DigiCert ONE propose un modèle de déploiement flexible qui accélère le lancement de nouveaux services dans le cloud ou sur site. Les entreprises peuvent gérer les signataires et utilisateurs à grande échelle, tout en bénéficiant d’un support mondial complet couvrant l’ensemble de leurs besoins en sécurité PKI.