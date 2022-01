Didier Cohen est nommé directeur du développement du pôle ingénierie et membre du comité exécutif

janvier 2022 par Marc Jacob

Risk&Co annonce la nomination de Didier Cohen en tant que directeur du développement du pôle ingénierie et directeur du pôle commercial. Il devient ainsi membre du comité exécutif.

Didier Cohen rejoint Risk&Co en provenance de la société Wallix, spécialiste européen de logiciels de cybersécurité. Il y occupait les fonctions de directeur de la stratégie et membre du comité de direction. Auparavant, Didier Cohen a occupé plusieurs postes de direction chez Nokia Networks et Oberthur Technologie (aujourd’hui Idémia) avant de fonder le cabinet de conseil en stratégie Anthalia en 2006. Il est diplômé de l’École Polytechnique et de Télécom Paris.