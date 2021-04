Diane Reille rejoint le COMEX d’iBanFirst en tant que Head of Risk

avril 2021 par Marc Jacob

Diane Reille rejoint en juillet 2018 iBanFirst - acteur international des services financiers offrant des solutions au-delà des frontières bancaires - après l’obtention d’un MBA à l’IE Business School. Diplômée de Sup de Co Reims et forte de 6 années d’expérience au pôle Capital Markets de BNP Paribas Londres, elle sera chargée de développer l’activité de couverture du risque de change de la fintech. Diane Reille aura pour missions de définir le cadre du dispositif d’évaluation et de maîtrise des risques et de mettre en place les processus et outils de mesure et de suivi.