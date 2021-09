Devoteam propose aux étudiants de devenir un Agent de la "Cloud Investigation Agency" grâce au Devogame, son fameux serious game

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Devoteam, entreprise leader du conseil en stratégie digitale en Europe, Moyen-Orient et Afrique, annonce le lancement de la 6è édition de son serious game, le Devogame, placé sous le signe de la responsabilisation et de l’éthique. Les étudiants provenant d’écoles d’ingénieurs, de commerce et d’universités seront plongés dans une enquête interactive sur un piratage de données. Ils devront relever le défi de ce challenge international et interactif qui fera largement appel à leurs compétences comportementales, les fameux “soft skills”.