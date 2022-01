Devoteam : les actionnaires fondateurs, Godefroy et Stanislas de Bentzmann reprennent le contrôle de leur entreprise

janvier 2022 par Marc Jacob

Après avoir été cotée à la bourse de Paris pendant 22 ans, le retrait obligatoire sur les actions Devoteam est intervenu le 31 décembre dernier. A la manœuvre, Stanislas et Godefroy de Bentzmann qui souhaitaient donner un nouvel élan à leur entreprise. Leader du conseil en stratégie digitale, plateformes technologiques et cybersécurité en EMEA, Devoteam prend un nouveau départ avec ce retrait.

Devoteam marque un tournant décisif dans son histoire avec une sortie de bourse officielle de la société depuis le 31 décembre 2021.

Cotée en bourse depuis 1999, Devoteam a vécu de véritables montagnes russes depuis ses débuts, de son record historique de 296 euros en 2000, 6 mois après sa cotation en Bourse, la valeur de l’action dévisse jusqu’à 3 euros en 2001 avec la crise boursière et technologique, 2 ans après l’entrée en Bourse.

Puis en 2020, les frères Bentzmann décident de reprendre le contrôle de leur entreprise afin d’avoir les mains libres pour procéder à des transformations rapides et à des investissements importants. Ils lancent une OPA avec l’aide de leur partenaire financier KKR qui s ’est révélée être un succès, puisqu’elle s’est terminée par un retrait de la côte le 31 décembre 2021 qui permet aux deux co-fondateurs de reprendre leur destin en main.

Objectif : 1,5 milliard de chiffre d’affaires en 2024 avec 50 % des revenus générés avec 5 partenaires stratégiques.

Fort du succès rencontré par sa stratégie de partenariats stratégiques avec les principaux acteurs du Cloud (AWS, Google Cloud, Microsoft, Salesforce, ServiceNow), Devoteam continue de renforcer ses investissements dans le cadre du nouveau plan stratégique, afin d’atteindre 1 milliard de chiffre d’affaires en 2022 (versus 900 millions en 2021) et 1,5 milliard en 2025.

En plus du Cloud, le plan stratégique 2024 se concentre sur les technologies et services à forte valeur : cybersécurité, intelligence artificielle, data, hyper-automation, et sustainability.

Devoteam s’est engagée dans une stratégie de croissance, à la fois interne et externe et ambitionne d’atteindre les 10 000 collaborateurs d’ici à fin 2022 (versus 8500 à ce jour).

Devoteam investit massivement dans le développement de ses collaborateurs. L’entreprise a pour objectif d’intensifier les certifications pour faire de ses collaborateurs les meilleurs experts du marché. « Nous investissons dans la qualité délivrée à nos clients et nos collaborateurs jouent un rôle essentiel. C’est la raison pour laquelle nous recrutons les meilleurs talents et leur assurons des trajectoires de carrière via la formation continue et les certifications. Nous avons été désignés Partenaire de l’année par chacun de nos 5 partenaires stratégiques. Une reconnaissance méritée pour nos 8 500 collaborateurs », complète Stanislas de Bentzmann.

Sur le plan de la croissance externe, Devoteam privilégie les acquisitions ciblées. Devoteam a réalisé 5 acquisitions en 2021 : Ysance spécialiste de la data, Nubalia axée Google, Integrity acteur majeur de la cybersécurité, et 3 pure players Microsoft : Cloudeon, Alfun (acteurs MSP) et Necsia. De nouvelles acquisitions sont prévues pour 2022.