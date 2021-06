Devoteam annonce l’acquisition d’Integrity

juin 2021 par Marc Jacob

Grâce à l’acquisition d’Integrity, Devoteam renforcera ses activités de conseil en matière de gouvernance, de risque et de conformité et sera en mesure d’offrir des services managés via une plateforme dédiée dans toute la région EMEA. Integrity rejoint ainsi l’équipe Cyber Trust de 650 consultants de Devoteam.

Dans un contexte où le coût moyen de la violation de données est de 3,86 millions de dollars en 2020 (IBM), les données personnelles ont été impliquées dans 58 % des infractions en 2020 (Verizon). Devoteam va désormais bénéficier de l’expérience de ce spécialiste pour évaluer et améliorer le niveau de sécurité de ses clients avec un portefeuille de services managés innovants comme Keep IT Secure 24.

L’approche d’Integrity consiste en un service dynamique et continu, basé sur une évaluation proactive et réactive de la sécurité : cela implique un cycle de développement plus rapide et une plus grande agilité et réactivité du client.

Avec des bureaux au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, Integrity s’occupe de plus de 200 clients avec ses 85 collaborateurs. L’équipe de direction d’Integrity continue à gérer la société et à servir les clients. Cette acquisition renforcera en outre les activités de Devoteam au Portugal, déjà bien présente grâce à ses 900 employés.